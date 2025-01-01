Знайшли там, де ніхто не чекав: вчені виявили свастику на середньовічному артефакті

Археологи виявили унікальний середньовічний артефакт із зображенням свастики. Досі вчені не знаходили схожих предметів у Норвегії, що викликало в дослідників питання.

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Під час розкопок у Норвегії археологи виявили неординарні артефакти, які розкривають подробиці про текстильне виробництво Середньовіччя. Дослідники також знайшли прясельце з вигравіруваними символами свастики, що викликало інтерес вчених через історичне та культурне значення символу, пише Heritage Daily.

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Розкопки, проведені NIKU (Норвезький інститут досліджень культурної спадщини) у муніципалітеті Тенсберг округу Вестфольд, виявили залишки ткацької фабрики XIII століття.

Серед знайдених артефактів — важки від ткацького верстата, шість пряселець, наперсток з мідного сплаву та різьблений предмет з оленячого рогу, який, можливо, був частиною верстата. Однак прясельце з трьома свастиками, спрямованими праворуч і ліворуч, вирізьблене з червоного пісковику, виділяється своїм унікальним дизайном.

Свастика — стародавній символ, що має коріння в різних євразійських релігіях і культурах, використовується протягом тисячоліть. Термін походить від санскритського слова "свасті", що означає "добро" або "благополуччя".

В Європі символ має історичні зв'язки з сонячними хрестами бронзової доби й на XX століття зазвичай асоціювався з процвітанням і удачею. Однак його використання нацистською партією затьмарило ці попередні значення в сучасному західному контексті.

Ханне Екстрьом Йордал, археологиня і керівниця проєкту розкопок у Тенсберзі, пояснила, що артефакт виявили в будинку, датованому XIII століттям.

Вона зазначила: "Хоча прясельця є поширеними знахідками цього періоду, наявність свастики на такому об'єкті незвична. На сьогодні ми не знайшли прямих паралелей".

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Ця знахідка демонструє складність інтерпретації історичних артефактів, особливо тих, що містять багатозначні символи. Це відкриття не лише збагачує наше розуміння середньовічного ремесла, але й слугує нагадуванням про еволюцію культурного значення символів з плином часу.

Раніше Фокус писав про монети з унікальним дизайном. Скарб зі 160 монет виявили під час розкопок на стародавній стоянці на древньому шляху до фортеці Александріон.

Також ми розповідали про розкопки в Угорщині. Археологи виявили скарб зброї, який є важливим свідченням бойових дій в околицях Вишеграда.