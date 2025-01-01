Знайшли там, де ніхто не чекав: вчені виявили свастику на середньовічному артефакті
Археологи виявили унікальний середньовічний артефакт із зображенням свастики. Досі вчені не знаходили схожих предметів у Норвегії, що викликало в дослідників питання.
Під час розкопок у Норвегії археологи виявили неординарні артефакти, які розкривають подробиці про текстильне виробництво Середньовіччя. Дослідники також знайшли прясельце з вигравіруваними символами свастики, що викликало інтерес вчених через історичне та культурне значення символу, пише Heritage Daily.
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Розкопки, проведені NIKU (Норвезький інститут досліджень культурної спадщини) у муніципалітеті Тенсберг округу Вестфольд, виявили залишки ткацької фабрики XIII століття.
Серед знайдених артефактів — важки від ткацького верстата, шість пряселець, наперсток з мідного сплаву та різьблений предмет з оленячого рогу, який, можливо, був частиною верстата. Однак прясельце з трьома свастиками, спрямованими праворуч і ліворуч, вирізьблене з червоного пісковику, виділяється своїм унікальним дизайном.
Свастика — стародавній символ, що має коріння в різних євразійських релігіях і культурах, використовується протягом тисячоліть. Термін походить від санскритського слова "свасті", що означає "добро" або "благополуччя".
В Європі символ має історичні зв'язки з сонячними хрестами бронзової доби й на XX століття зазвичай асоціювався з процвітанням і удачею. Однак його використання нацистською партією затьмарило ці попередні значення в сучасному західному контексті.
Ханне Екстрьом Йордал, археологиня і керівниця проєкту розкопок у Тенсберзі, пояснила, що артефакт виявили в будинку, датованому XIII століттям.
Вона зазначила: "Хоча прясельця є поширеними знахідками цього періоду, наявність свастики на такому об'єкті незвична. На сьогодні ми не знайшли прямих паралелей".Важливо
Ця знахідка демонструє складність інтерпретації історичних артефактів, особливо тих, що містять багатозначні символи. Це відкриття не лише збагачує наше розуміння середньовічного ремесла, але й слугує нагадуванням про еволюцію культурного значення символів з плином часу.
Раніше Фокус писав про монети з унікальним дизайном. Скарб зі 160 монет виявили під час розкопок на стародавній стоянці на древньому шляху до фортеці Александріон.
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