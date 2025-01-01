Монети з унікальним дизайном: в Йорданській долині розкопали скарб царя Александра (фото)

Неподалік від фортеці Александріон археологи розкопали рідкісний скарб часів Хасмонеїв. Вчені знайшли 160 монет викарбуваних за правління юдейського царя Александра Янная.

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В Йорданській долині археологи розкопали скарб стародавніх монет, що проливає світло на ключову епоху в єврейській історії. Знайдені монети датуються періодом Хасмонеїв, а саме правлінням Александра Янная (104-76 рр. до н. е.), пише Arkeonews.

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Скарб зі 160 монет виявили під час розкопок на стародавній стоянці на древньому шляху до фортеці Александріон. За словами експертів з Інституту археології ім. Зінмана при Хайфському університеті, це місце було ключовою зупинкою на давній торгівельній та туристичній мережі.

Скарб зі 160 монет виявили під час розкопок на стародавній стоянці на древньому шляху до фортеці Александріон Фото: Haifa University

Монети, викарбувані на 25-му році правління Александра Янная у 80/79 рр. до н. е., вирізняються особливим дизайном. На одному боці зображено восьмикутну зірку, що супроводжується арамейським текстом "Цар Александр, 25-й рік", а на реверсі якір з грецькими написами. Вчені зазначають, що такі великі колекції монет рідко зустрічаються під час археологічних розкопок, що робить цю знахідку особливо примітною.

Доктор Шай Бар з Інституту археології ім. Зінмана пояснив, що монети, ймовірно, заховали в шкіряному мішечку або подібному органічному матеріалі, який з часом розклався. Інші знахідки на цьому місці включали мікву (ритуальну лазню), водосховище та споруди, які вказують на його важливість як стратегічного та релігійного пункту.

Александр Яннай, також відомий під своїм єврейським ім'ям Йонатан, був правнуком Маттафії, який відіграв центральну роль у повстанні проти Антіоха IV Епіфана — події, що призвела до очищення єврейського храму і встановлення свята Хануки.

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Фортеця Александра, що височіла над Йорданською долиною, була зруйнована під час єврейського повстання проти Риму (66-74 рр. н. е.). Наразі тривають зусилля зі збереження та розвитку місця розкопок, щоб воно стало доступним для громадськості як частина археологічної спадщини Ізраїлю.

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