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Технології та наука

Відкриття, що сколихнули світ: найважливіші знахідки 2024 року у Єгипті (фото)

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Фото: Public Domain | Досліджуючи минуле Єгипту, вчені цьогоріч зробили численні відкриття, які дозволяю по-новому побачити минуле регіону

Досліджуючи минуле Єгипту, вчені цьогоріч зробили численні відкриття, які дозволяю по-новому побачити минуле регіону. Археологи знайшли безцінні артефакти, гробниці та навіть докази одних з перших у світі хірургічних операцій.

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2024 рік приніс безліч знахідок, пов'язаних зі Стародавнім Єгиптом. Дослідники виявили численні артефакти та свідчення, які розкривають багату історію та культуру Єгипту, пише Live Science.

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Перша астрономічна обсерваторія

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На території об'єкту вдалося виявити кам'яний сонячний годинни
Фото: Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities

Датована шостим століттям до нашої ери, ця Г-подібна споруда площею 850 квадратних метрів має східні ворота, що дозволяють спостерігачам відстежувати небесні рухи.

На території об'єкту вдалося виявити кам'яний сонячний годинник і різьблення із зображенням спостерігача, який стежить за сонцем, що свідчить про глибоке розуміння астрономії стародавніми єгиптянами.

Гробниця доньки правителя

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Поховання дочки управителя
Фото: Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities

Ще однією визначною знахідкою є гробниця Іді, дочки управителя часів правління Сенвосрета I (1961-1917 рр. до н. е.). Її двошарові труни, прикрашені вигадливими написами, мали допомогти їй у потойбічному житті.

Хоча гробницю розрабували задовго до офіційних досліджень, частини скелета двічини збереглися.

Мумії з золотими язиками

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У січні 2024 року вдалося знайти два язики, а в грудні — ще 13
Фото: Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities

Золоті язики, які, за повір'ям, допомагали померлим розмовляти в потойбічному світі, виявили у єгипетській провінції Мінья.

У січні 2024 року вдалося знайти два язики, а в грудні — ще 13. А тому загальна кількість язиків досягла 29, що демонструє їхнє культурне значення.

Меч Рамзеса II

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Під час розкопок у військовій казармі на північному заході Єгипту, археологи виявили бронзовий меч з ім'ям фараона Рамзеса II
Фото: Live Science

Під час розкопок у військовій казармі на північному заході Єгипту, археологи виявили бронзовий меч з ім'ям фараона Рамзеса II.

Дослідники вважають, що цей артефакт був подарунком офіцерові від фараона та мав практичне, а не церемоніальне призначення. Вік знахідки становить приблизно 3200 років, що збігається з часами зростання небезпеки від лівійців.

Гробниця Неб-Неб-Афа

У Дахшурі 4300-річна гробниця, прикрашена яскравими настінними розписами, зображує повсякденне життя стародавнього Єгипту.

На цих ілюстраціях зображені осли, що молотять зерно, кораблі, що пливуть Нілом, і галасливі ринки. Гробниця належала чиновнику Неб-Неб-Афу та його дружині Ідет, жриці богині Хатор.

Забруднення древньої гавані міддю

Аналіз донних відкладів біля гавані Великої піраміди виявив рівень забруднення міддю, який у п'ять-шість разів перевищував природний фоновий рівень.

Це забруднення, що датується 4 500 роками, збігається з періодом будівництва пірамід Гізи і проливає світло на промислову активність тієї епохи.

Гробниці Асуану

В Асуані вдалося знайти понад 30 гробниць, висічених у схилі пагорба, що охоплюють період від шостого століття до н. е. до перших століть н. е.

Багато з похованих були дітьми, а найпоширенішими причинами смерті стали анемія та інфекційні захворювання.

Галюциногенні ритуали

Чаша із зображенням бога Беса, якій 2200 років, містить сліди галюциногенної речовини, що свідчить про її використання в ритуалах.

Ці церемонії могли відтворювати міфологічні історії, такі як казка про Беса, який заспокоює кровожерливу богиню Хатор за допомогою напою з наркотичною речовиною.

Лікування раку 4500 років тому

Ще один доказ медичних інновацій виявили у 4500-річному черепі зі слідами спроби видалення пухлини.

Хоча процедура була невдалою, вона відображає ранні спроби лікування раку в епоху пірамід Гізи.

Храм у скелі

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В Атрібісі вдалося знайти 2100-річний храм, захований у скелі
Фото: Marcus Müller, Athribis Project

В Атрібісі вдалося знайти 2100-річний храм, захований у скелі.

На місці знахідки збереглися рельєфи, що зображують царя Птолемея VIII, який приносить жертви левоголовій богині Репіт, а також астрономічні символи, такі як декано-зірки з людиноподібними тілами і головами тварин, що використовувалися для вимірювання часу.

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Врятували від ІДІЛ: археологи знайшли древні святині в ассірійському храмі Нінурта (фото)
Врятували від ІДІЛ: археологи знайшли древні святині в ассірійському храмі Нінурта (фото)

Ці відкриття є важливою частиною зусиль, спрямованих на збереження спадщини Стародавнього Єгипту. Численні артефакти та знахідки свідчать про розвиток та культуру минулог.

Раніше Фокус писав про неочікуване відкриття в Єрусалимі. Під час шкільної екскурсії 10-річний хлопець знайшов стародавній артефакт.

Також ми писали про нові відкриття у Помпеях. Археологи виявили древню залу з колонами та майстерними фресками, а також стійку старовинної таверни.