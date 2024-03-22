Таємниці Старого царства: археологи відкопали невідомі поховання неподалік Каїра (фото)

Під час археологічних розкопок у Дахшурі дослідники виявили мастабу та рельєфи, що датуються Старим царством Єгипту. Проте на цьому знахідки археологів не закінчилися.

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Під час нещодавніх археологічних досліджень на плато Західної пустелі, спільними зусиллями єгипетських та німецьких археологів виявлено мастабу, що датується періодом Старого царства Єгипту. Відкриття відбулося у Дахшурі, давньоєгипетському комплексі пірамід, за 40 км від Каїра, пише HeritageDaily.

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Дахшур відомий своїми знаковими пірамідами, серед яких Похила піраміда Сенефру та Червона піраміда, що вважаються одними з найстаріших і найкраще збережених пірамід Єгипту. Серед інших визначних споруд — Біла піраміда, Чорна піраміда та піраміда Сенусрета III.

Під час розкопок дослідники натрапили на мастабу, збудовану з глиняної цегли, а також на рельєфи, що належали чоловікові, на ім'я Неб-Неб-Аф та його дружині Ідут, які проживали наприкінці 5-ї та на початку 6-ї династії Стародавнього Єгипту.

Фото: Ministry of Tourism and Antiquities

Мастаба — це прямокутна споруда з плоским дахом і похилими боками. По суті, це давньоєгипетські будинки для душі, що слугували родинними похованнями з кількома шахтами, які виконували роль поховальних кімнат. Крім того, вони містили окрему камеру, відому як сердаб, для зберігання необхідних речей, таких як одяг, скарби та провізія для потойбічного життя.

Доктор Штефан Зайдельмайєр, колишній співробітник Німецького інституту археології та керівник місії, зазначив, що Неб-Неб-Аф займав значні посади в царському палаці, а його дружина була жрицею Хатор.

Але на цьому відкриття не закінчилися. Під час розкопок також відкрили некрополь, призначений для палацових слуг епохи Аменемхета II, третього фараона 12-ї династії. Крім того, виявлено залишки гавані і мосту, з'єднаного з Похилою пірамідою, а також ритуального саду, що прилягав до Долинного храму.

Зайдельмаєр наголосив, що на місці мастаби заплановані подальші дослідження, які дозволять розкрити більше прихованих таємниць давньоєгипетського життя і культури.

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Це відкриття не тільки додає до нашого розуміння давньоєгипетських поховальних практик, але й проливає світло на соціальну структуру і повсякденне життя людей в період Старого царства.

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