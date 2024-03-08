Відіграв ключову роль: вчені знайшли справжнього творця Великої піраміди Гізи (фото)

Поруч із Великою пірамідою Гізи археологи виявили поховання людини, відповідальної за будівництво. Його звали Хеміуну, й він був племінником фараона Хуфу.

Related video

Велика піраміда Гізи є одним із найдивовижніших творінь людства. Хоча за часів правління фараона Хуфу будівництвом піраміди керував сам фараон, відкриття вчених вказує на те, що за її створенням стояв хтось інший — Хеміуну, пише GreekReporter.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Поруч із Великою пірамідою розташовані великі поховання, де знаходяться гробниці родичів Хуфу та значних придворних чиновників. Одна з незвичайних знахідок на західному кладовищі — велика гробниця, відома як мастаба. Ця прямокутна споруда, що за розмірами перевершує сусідні, виявилася місцем останнього спочинку Хеміуну, ключової фігури у створенні Великої піраміди. Всередині археологи розкопали статую Хеміуну, яка демонструє його важливість.

Поховання Хеміуну дає ключове уявлення про його роль. Він обіймав поважну посаду головного радника, що робило його другою найвпливовішою людиною в Єгипті, трохи нижче царя. Згадуваний як "печатник" царя, Хеміуну володів царською печаткою, яка надавала йому владу. Написи також називають його жерцем різних богів, хоча дехто стверджує, що ці титули могли бути почесними.

Статуя архітектора пірамід Хеміуну Фото: Wikimedia Commons

Родовід Хеміуну простежується до царя Снофру через його батька, принца Нефермаата, що робить його племінником фараона Хуфу. Цей родинний зв'язок ще більше зміцнив його вплив під час правління Хуфу.

Експерти вважають, що саме Хеміуну був архітектором Великої піраміди через титул, знайдений у його гробниці: "Наглядач за всіма будівельними проектами царя". Враховуючи, що піраміду замовив Хуфу, логічно припустити, що Хеміуну відіграв ключову роль у її будівництві.

Важливо

Через сто років знайшли загублену частину: тепер вчені відновлять статую Рамсеса Великого (фото)

Однак, інтерпретація цього титулу не дає відповіді на питання, чи Хеміуну ретельно розробляв проєкт піраміди, чи виконував роль своєрідного давного менеджера, який наглядав за командою архітекторів. Специфіка його ролі залишається невловимою. Однак докази свідчать про те, що Хеміуну був рушійною силою будівництва піраміди, що робить правдоподібним його внесок у її проєктування.

Раніше Фокус писав про тисячолітню мапу Всесвіту, яка мандрувала між мусульманами, юдеями і християнами.

А також ми розповідали про найстаріший хліб у світі. Його виявили в Туреччині.