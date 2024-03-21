Скарби древніх поховань: археологи знайшли 5 гробниць віком понад 2 тисячі років (фото)

Усередині дослідники знайшли численні бронзові артефакти та людські поховання, що належать до важливої епохи в історії Стародавнього Китаю.

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Під час розкопок на Північному кладовищі Таосі в китайській провінції Шаньсі дослідники виявили скарб із бронзових артефактів, яким 2 000 років. Про існування кладовища стало відомо у 2014 році, коли розкрадачів гробниць спіймали на незаконних розкопках, пише Heritage Daily.

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Нещодавні розкопки відкрили п'ять гробниць, що датуються періодом Весни та Осені — важливою епохою в історії Стародавнього Китаю приблизно з 770 по 481 рік до нашої ери.

Цей період названий на честь "Весняних та осінніх анналів", історичного тексту, який пов'язують з ім'ям філософа Конфуція.

У гробниці 2015M1 археологи виявили різноманітні бронзові артефакти, серед яких тринога з вушками, казан, дзеркало, тарілка, дзвіночок та обруч. Крім того, поховання 2015М1 і 2016М2 містили останки чоловіка і жінки, похованих в кам'яних камерах з двоповерховими платформами. У цих гробницях також були поховальні приношення, такі як триноги та дзвіночки.

Провідний археолог Ван Цзіньян зазначає, що багато предметів, знайдених у гробниці 2015M1, мають ознаки, характерні для династії Цзінь, особливо в їхній схожості з керамічними формами того ж періоду. Зокрема, мідні шпильки для волосся, виявлені на цьому місці, пов'язані з експансією держави Чу, тоді як мідні тарілки, знайдені в Могилі 2015M1, відображають стилістичні впливи культури Цилу, яка переважно зустрічається в регіоні Шаньдун.

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Це відкриття дає цінну інформацію про давньокитайську культуру і майстерність, демонструючи мистецькі та технологічні досягнення цивілізацій понад двохтисячолітньої давнини.

Раніше Фокус писав про систему таємних тунелів, знайдених в Ізраїлі. Їх створили як сховок від римських солдатів майже 2 тис. років тому.

Також ми розповідали про тисячолітній артефакт, знайдений у Чехії. Дослідники знайшли кістяний ковзан, яким користувалися у епоху Середньовіччя.