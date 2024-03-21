Сокровища древних захоронений: археологи нашли 5 гробниц возрастом более 2 тысяч лет (фото)

Внутри исследователи нашли многочисленные бронзовые артефакты и человеческие захоронения, относящиеся к важной эпохе в истории Древнего Китая.

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Во время раскопок на Северном кладбище Таоси в китайской провинции Шаньси исследователи обнаружили клад из бронзовых артефактов, которым 2 000 лет. О существовании кладбища стало известно в 2014 году, когда расхитителей гробниц поймали на незаконных раскопках, пишет Heritage Daily.

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Недавние раскопки открыли пять гробниц, датируемых периодом Весны и Осени — важной эпохой в истории Древнего Китая примерно с 770 по 481 год до нашей эры.

Этот период назван в честь "Весенних и осенних анналов", исторического текста, который связывают с именем философа Конфуция.

В гробнице 2015M1 археологи обнаружили разнообразные бронзовые артефакты, среди которых тренога с ушками, котел, зеркало, тарелка, колокольчик и обруч. Кроме того, захоронения 2015М1 и 2016М2 содержали останки мужчины и женщины, похороненных в каменных камерах с двухэтажными платформами. В этих гробницах также были погребальные приношения, такие как треноги и колокольчики.

Ведущий археолог Ван Цзиньян отмечает, что многие предметы, найденные в гробнице 2015M1, имеют признаки, характерные для династии Цзинь, особенно в их сходстве с керамическими формами того же периода. В частности, медные заколки для волос, обнаруженные на этом месте, связаны с экспансией государства Чу, тогда как медные тарелки, найденные в Могиле 2015M1, отражают стилистические влияния культуры Цилу, которая преимущественно встречается в регионе Шаньдун.

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