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Технологии и наука

Редкие и неповрежденные артефакты: археологи обнаружили гробницу времен династии Мин (фото)

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Фото: chinadaily.com.cn | Китайские исследователи нашли неповрежденную гробницу времен династии Мин в провинции Шаньси

Китайские исследователи нашли неповрежденную гробницу времен династии Мин в провинции Шаньси. В главной камере ученые обнаружили два деревянных гроба украшенные рисунками.

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В северной китайской провинции Шаньси археологи нашли удивительно хорошо сохранившуюся гробницу времен династии Мин (1368-1644 гг. н. э.). Эта гробница, найденная в городе Синьчжоу, является свидетельством древних китайских погребальных практик и позволяет исследовать жизнь и обычаи той эпохи, пишет Arkeonews.

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Несмотря на то, что гробнице уже более 430 лет, её содержимое, включая изысканную погребальную мебель и деревянный гроб, осталось на удивление целым и невредимым. Такой уровень сохранности является редкостью, особенно в провинции Шаньси, где условия окружающей среды часто приводят к порче древних артефактов.

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Фото: chinadaily.com.cn

Раскопки также обнаружили исторические реликвии, охватывающие различные периоды, от периода Луншань (2900-2100 гг. до н. э.) до периода Воюющих держав (475-221 гг. до н. э.), а также гробницы времен династий Хань, Тан, Цзинь, Юань, Мин и Цин. Среди этих находок гробница династии Мин выделяется своим состоянием сохранности и архитектурным величием.

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Фото: chinadaily.com.cn

Могильный комплекс состоит из наклонного прохода, центральной погребальной камеры и меньшей задней камеры, общей длиной примерно 25,3 метра. Особенно впечатляет вход, украшенный каменной сторожкой со сложной резьбой и двойными дверями.

В главной погребальной камере археологи нашли два изысканно украшенных деревянных гроба, украшенных сложными мотивами. Возле них обнаружили также фарфоровые сосуды с зерном, жидкостями и маслами, дающие представление о древних погребальных обычаях и ритуалах. Внутренний гроб расписан яркими цветами, травами и изображениями павлинов, а внешний — золотыми узорами в форме бриллиантов.

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Меньшая задняя камера обставлена различными деревянными предметами, в частности алтарями, столами, стульями и различной утварью, которые дают представление о статусе и повседневной жизни покойного. Эпитафия, найденная в гробнице, указывает на то, что ее владелец мог иметь благородный титул, что добавляет интриги вокруг находки.

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