Мужчина магнитом вытащил 1200-летний меч из реки: кроме славы, получил юридические проблемы (фото)

Меч, датируемый примерно 850 годом нашей эры, проливает свет на бурный период противостояния между англосаксами и викингами в Великобритании.

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Тревор Пенни наткнулся на кусочек истории, исследуя реку Черуелл в Оксфордшире. Сначала он ожидал найти обычный металлический мусор, но удивился, когда его магнит "поймал" не обычный металлолом, а реликвию прошлого — меч викингов, датируемый примерно 850 годом нашей эры, пишет Ancient Origins.

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В ноябре прошлого года Пенни извлек эту историческую жемчужину из речных глубин. Покрытый коррозией и отложениями, настоящий вид меча удалось вернуть благодаря совместным усилиям самого исследователя и местных археологов.

Фото: Trevor Penny

"Это действительно было удивительно — это самая старая вещь, найденная в этом графстве с помощью магнита", — рассказал Пенни.

Эта находка возвращает нас к бурному периоду в истории Англии, когда страна стала полем битвы за контроль между англосаксонскими колонизаторами и датскими викингами, напавшими на ее территорию.

Фото: Trevor Penny

Эта эпоха насыщена значительными беспорядками и решающими битвами, включая набег викингов при Плимуте и их последующее поражение от англосаксонских войск под предводительством короля Уессекса Этельвульфа и его сына Этельстана.

На пути от находки до музея Пенни столкнулся с юридическими проблемами, связанными с законностью вылова с помощью магнитов в этой местности и правом собственности на находку. Спор с землевладельцем и речным фондом, который не позволяет ловить рыбу на магниты, усложнил ситуацию. Однако решение удалось найти, поскольку Пенни согласился передать меч в музей.

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Этот инцидент выделяет хрупкий баланс между любительской деятельностью, такой как использование магнитов для поиска предметов, и сохранением исторических артефактов.

Установление подлинности меча викингов как настоящего артефакта той эпохи добавляет увлекательную главу в историческую летопись Оксфордшира. Пока меч ждет дальнейшего изучения и возможного места в музейной экспозиции, он служит острым напоминанием об историческом богатстве под нашими ногами и в глубинах наших водных путей.

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