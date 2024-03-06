Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Технологии и наука

Через сто лет нашли утерянную часть: теперь ученые восстановят статую Рамсеса Великого (фото)

фараон, Рамсес, Древний Египет, правитель, статуя, археологи, археология, раскопки, находка, артефакт, реликвия, Минья, иероглиф, изображение, находка
Фото: Википедия | Рельеф Рамсеса II из Мемфиса

В провинции Минья, Египет, археологи нашли бюст Рамсеса II высотой 3,8 метра. Ученые уверены, что это вторая половина статуи, часть которой нашли в 1930 году.

Related video

Археологи совместной египетско-американской миссии обнаружили верхнюю часть колоссальной статуи Рамсеса II, также известного как Рамсес Великий. Он правил Древним Египтом в течение 66 лет и прославился своей военной доблестью, архитектурными достижениями и дипломатическими способностями, пишет Arkeonews.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Находку обнаружили во время раскопок в Большом Гермополисе в египетской провинции Минья. Нижнюю часть статуи открыли в 1930 году, а теперь, спустя 90 лет, археологи откопали верхнюю.

Известняковый бюст высотой 3,8 метра обнаружили в южной части провинции. Мостафа Вазири, генеральный секретарь Высшего совета по делам древностей, пояснил, что эта новооткрытая часть полностью совпадает с нижней частью, найденной в 1930 году.

фараон, Рамсес, Древний Египет, правитель, статуя, археологи, археология, раскопки, находка, артефакт, реликвия, Минья, иероглиф, изображение, находка Fullscreen
Почти через сто лет после того, как нашли нижнюю часть, нашли верхнюю часть статуи Рамсеса II
Фото: Ministry of Tourism and Antiquities of Egypt

Интересно, что Рамсес II изображен в двухкоронном головном уборе, украшенном королевской коброй. На спине статуи есть иероглифические надписи, которые чествуют царя и предоставляют информацию о дате сооружения статуи.

Важно
Древнейший сыр обнаружили в египетской гробнице и в неолитических поселениях: можно ли его съесть

Археологи готовятся к дальнейшим исследованиям и возможной реконструкции всего ансамбля. Полная статуя будет достигать невероятных семи метров в высоту. Нынешние работы по очистке и консервации статуи имеют решающее значение для сохранения этого исторического артефакта.

Ранее Фокус писал о гробнице невиданных доселе сокровищ. В Панаме обнаружили захоронение вождя, полное золота.

А также мы рассказывали о средневековом кольце с нетрадиционными символами, которое нашли в Польше. Его обнаружили под Королевским замком на Вавеле в Кракове.