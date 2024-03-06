Через сто лет нашли утерянную часть: теперь ученые восстановят статую Рамсеса Великого (фото)

В провинции Минья, Египет, археологи нашли бюст Рамсеса II высотой 3,8 метра. Ученые уверены, что это вторая половина статуи, часть которой нашли в 1930 году.

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Археологи совместной египетско-американской миссии обнаружили верхнюю часть колоссальной статуи Рамсеса II, также известного как Рамсес Великий. Он правил Древним Египтом в течение 66 лет и прославился своей военной доблестью, архитектурными достижениями и дипломатическими способностями, пишет Arkeonews.

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Находку обнаружили во время раскопок в Большом Гермополисе в египетской провинции Минья. Нижнюю часть статуи открыли в 1930 году, а теперь, спустя 90 лет, археологи откопали верхнюю.

Известняковый бюст высотой 3,8 метра обнаружили в южной части провинции. Мостафа Вазири, генеральный секретарь Высшего совета по делам древностей, пояснил, что эта новооткрытая часть полностью совпадает с нижней частью, найденной в 1930 году.

Почти через сто лет после того, как нашли нижнюю часть, нашли верхнюю часть статуи Рамсеса II Фото: Ministry of Tourism and Antiquities of Egypt

Интересно, что Рамсес II изображен в двухкоронном головном уборе, украшенном королевской коброй. На спине статуи есть иероглифические надписи, которые чествуют царя и предоставляют информацию о дате сооружения статуи.

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Археологи готовятся к дальнейшим исследованиям и возможной реконструкции всего ансамбля. Полная статуя будет достигать невероятных семи метров в высоту. Нынешние работы по очистке и консервации статуи имеют решающее значение для сохранения этого исторического артефакта.

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