Древнейший сыр обнаружили в египетской гробнице и в неолитических поселениях: можно ли его съесть

Сегодня существует множество видов сыров, который изготавливают разными способами. А самым древним примерам, найденным во время археологических исследований, специалисты дают несколько тысяч лет.

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Сыр, вечный кулинарный деликатес, ценили на протяжении веков. Как и сегодня, изготовление этого продукта в древности требовало времени и терпения, что привело к необычайным открытиям археологов. Поиски самого старого сыра приводят нас к двум претендентам, каждый из которых имеет свою уникальную историю, пишет IFLScience.

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Древнеегипетская сырная грудка

Находка одного из древнейших сыров ведет нас к древнеегипетской гробнице, принадлежавшей Птахмесу, выдающемуся деятелю города Мемфис около XIII века до нашей эры. Ее нашли в 2010 году, а внутри кувшин, содержащий "затвердевшую беловатую массу" и загадочное полотняное покрытие.

Эта древняя реликвия, которой более 3200 лет, оказалась сыром, изготовленным из смеси коровьего, козьего или овечьего молока Фото: Courtesy of Enrico Greco, University of Catania

Используя передовые методы, ученые разгадали тайну с помощью жидкостной хроматографии и масс-спектроскопии. Эта древняя реликвия, которой более 3200 лет, оказалась сыром, изготовленным из смеси коровьего, козьего или овечьего молока.

Однако пробовать его не стоит. Этот сыр содержит следы Brucella melitensis — потенциально смертельной бактерии, которая существует и сегодня, угрожая тем, кто потребляет непастеризованные молочные продукты.

В Древнем Египте молоко нужно было потреблять быстро, иначе оно портилось. Однако египтяне, мастера кулинарной консервации, гениально превращали молоко в сыр или другие ферментированные деликатесы, чтобы продлить срок его хранения.

Сырные кусочки из неолитических поселений Хорватии

Фото: McClure et al./PLOS ONE

Еще одна находка сыра переносит нас в Хорватию, где в двух неолитических поселениях вдоль побережья Далмации обнаружили следы производства сыра, датируемые 7 200 годами.

Тщательно изучив соотношение изотопов углерода, исследователи подтвердили наличие жирных кислот из сыра, что проливает свет на древний процесс сыроварения. Их обнаружили на внутренней стороне глиняных горшков, найденных в двух деревнях нового каменного века (неолита) на побережье Далмации.

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Однако есть одно "но". Вы даже не можете попробовать его съесть, поскольку на горшках, в которых его изготовили, нашли только следы его жирных кислот, а не сам продукт. Однако это дает большую информацию об изготовлении таких продуктов во времена неолита.

Кроме восхищения историческим аспектом, результаты исследования показывают кулинарную изобретательность наших предков. Практическое применение этого исследования распространяется на понимание древних методов сохранения пищи и эволюцию нашего гастрономического наследия.

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