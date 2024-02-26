Тайны Трафальгарской площади: археологи раскопали древний городской центр Лондона (фото)

Лунденвик, основанный саксонскими поселенцами после оставления римского города Лондиниум, до седьмого века был оживленным торговым центром. Сейчас Национальная галерея стоит на западном краю этого древнего поселения.

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Недавние археологические раскопки на северном конце Трафальгарской площади показали, что сердце саксонского Лондона, известное как Лунденвик, было больше, чем считалось ранее. Это открытие бросает вызов нашему пониманию истории города и проливает свет на его древние корни, пишет Arkeonews.

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Раскопки, проведенные археологами из Археологии Юго-Востока (Archaeology South-East), входящей в состав Института археологии Университетского колледжа Лондона (UCL), сосредотачивались на Юбилейной аллее — дорожке, соединяющей крыло Сейнзбери Национальной галереи и здание Уилкинс Билдинг.

Этот проект, который является частью реконструкции Национальной галереи "NG200: Добро пожаловать", направлен на строительство тоннеля и улучшение общественного пространства возле Юбилейной аллеи.

Находки указывают на то, что городской центр саксонского Лондона простирался дальше на запад, чем считалось первоначально. Обнаружение очага, датируемого VII или VIII веком, служит важным доказательством, подтверждающим это открытие.

Фото: Archaeology South-East/UCL

Лунденвик, основанный саксонскими поселенцами после оставления римского города Лондиниум, до седьмого века был оживленным торговым центром. Сейчас Национальная галерея стоит на западном краю этого древнего поселения. Предыдущие раскопки в этом районе обнаружили саксонские артефакты, но это последнее открытие расширяет известные границы саксонского города.

Команда археологов обнаружила множество особенностей, включая столбовые ямы, рвы и канавы. Вероятно, это следы изменения границ собственности и переделки линий ограждения в западном пригороде Лунденвича. Радиоуглеродное датирование очага указывает на то, что древнейшие жители жили здесь между 659-774 годами нашей эры.

Значение этого открытия заключается не только в его исторических последствиях, но и в его актуальности для текущих проектов городского развития. Юбилейная аллея, корни которой уходят во времена правления короля Ричарда II, переплетается с историей города, эволюционируя от Королевских дворов до жилых домов.

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Стивен Уайт, старший археолог Археологии Юго-Востока, выразил восхищение от возможности поделиться этими новыми знаниями, особенно с молодежью города. Это исследование не только обогащает наше понимание прошлого, но и дает ценные советы по будущему развитию и сохранению этого культового города.

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