Работали одни из древнейших мастеров: в Англии нашли мастерскую железного века (фото)

Ученые нашли кузнечную мастерскую железного века, датируемую 770-515 годами до н. э. Она может стать одной из древнейших на территории Британии.

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Недавно в южном Оксфордшире, Англия, археологи обнаружили мастерскую железного века. Ученые нашли многочисленные артефакты, в частности металлические детали и кузнечные инструменты, пишет Arkeonews.

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Впечатления автора от кузнечной мастерской, дополненные искусственным интеллектом Фото: DIGVENTURES

Датируемая примерно 770-515 годами до н. э., эта мастерская дает редкую возможность исследовать зарождение металлообработки в Британии. Команда DigVentures раскопала различные предметы, включая куски облицовки очага, молотки, железные бруски и чрезвычайно редкую находку — неповрежденную фурму — сопло через которое воздух вдувается в печь для обработки металла.

На месте раскопок обнаружены не только следы здания, но и внутренние структуры, в частности, специализированный очаг и наковальня, которая использовалась для изготовления артефактов.

Нат Джексон, директор DigVentures, сказал: "Это невероятный восторг — открывать нечто подобное. Это фактически позволяет нам заглянуть в прошлое и увидеть, как работал один из древнейших британских мастеров-кузнецов".

Фото: DIGVENTURES

Один из специалистов, исследовавший находки, Джерри Макдоннелл, выделил редкость неповрежденной фурмы. Тот факт, что она датируется первыми несколькими веками металлообработки в Британии, добавляет ей значимости.

МакДоннелл обратил внимание на размер сопла, указывающий на более крупный специализированный горн, чем тот, который можно найти в среднестатистической сельской кузнечной мастерской. Это свидетельствует о серьезной работе, которой, вероятно, руководил высококвалифицированный и элитный кузнец.

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На месте, где обнаружена эта мастерская, ранее находили и другие важные находки, в частности здания железного века и римскую виллу. Вместе эти находки способствуют нашему пониманию глубокой истории человеческой деятельности в исследуемом регионе.

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