Таких в мире всего два: ученые нашли захоронение аварского воина в полном доспехе (фото)

В Венгрии ученые нашли уникальное захоронение аварского воина в полном комплекте пластинчатых доспехов VII века н. э. Доспех из сотен металлических пластин является вторым найденным полным аварским доспехом в мире.

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Вблизи Дебрецена, города на востоке Венгрии, исследователи из Музея Дери обнаружили могилу аварского воина, датированную VII веком нашей эры. Это открытие предоставило ценную информацию о военном снаряжении и погребальных обычаях аварского народа, который мигрировал на Паннонскую равнину из степей Центральной Азии в середине VI века нашей эры, пишет Arkeonews.

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Особенно привлекает внимание сохранность погребального снаряжения аварского воина. Воин, положенный рядом с лошадью, одет в полный комплект пластинчатых доспехов. Этот доспех, состоявший из сотен соединенных между собой прямоугольных пластин, был важнейшим элементом снаряжения аварской тяжелой конницы того времени.

Фото: Déri Múzeum

Эта находка является одним из наиболее хорошо сохранившихся аварских погребальных наборов, когда-либо найденных в Венгрии. Исследователи смогли извлечь весь набор в одном блоке — редкое явление в археологических раскопках. Пластинчатые доспехи обычно находят небольшими фрагментами, некоторые из которых сшиты между собой, что делает полноту этой находки действительно исключительной.

Авары, которые доминировали на большей части Центральной и Восточной Европы в течение почти 250 лет, оставили значительный след в истории региона. Этот хорошо сохранившийся пластинчатый доспех является лишь вторым найденным полным погребальным комплектом аварцев, что проливает новый свет на военную практику и погребальные ритуалы этого кочевого народа.

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Этот воин VII века, названный экспертами "Руфусом" в честь открытия, сделанного 20 ноября, в День Руфуса, открывает новую страницу в истории аварцев в раннем Средневековье. Изучая хорошо сохранившиеся пластинчатые доспехи и связанные с ними артефакты, исследователи стремятся раскрыть больше деталей о военных стратегиях и культурных практиках аваров.

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