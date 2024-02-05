Таких в мире всего два: ученые нашли захоронение аварского воина в полном доспехе (фото)
В Венгрии ученые нашли уникальное захоронение аварского воина в полном комплекте пластинчатых доспехов VII века н. э. Доспех из сотен металлических пластин является вторым найденным полным аварским доспехом в мире.
Вблизи Дебрецена, города на востоке Венгрии, исследователи из Музея Дери обнаружили могилу аварского воина, датированную VII веком нашей эры. Это открытие предоставило ценную информацию о военном снаряжении и погребальных обычаях аварского народа, который мигрировал на Паннонскую равнину из степей Центральной Азии в середине VI века нашей эры, пишет Arkeonews.
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Особенно привлекает внимание сохранность погребального снаряжения аварского воина. Воин, положенный рядом с лошадью, одет в полный комплект пластинчатых доспехов. Этот доспех, состоявший из сотен соединенных между собой прямоугольных пластин, был важнейшим элементом снаряжения аварской тяжелой конницы того времени.
Эта находка является одним из наиболее хорошо сохранившихся аварских погребальных наборов, когда-либо найденных в Венгрии. Исследователи смогли извлечь весь набор в одном блоке — редкое явление в археологических раскопках. Пластинчатые доспехи обычно находят небольшими фрагментами, некоторые из которых сшиты между собой, что делает полноту этой находки действительно исключительной.
Авары, которые доминировали на большей части Центральной и Восточной Европы в течение почти 250 лет, оставили значительный след в истории региона. Этот хорошо сохранившийся пластинчатый доспех является лишь вторым найденным полным погребальным комплектом аварцев, что проливает новый свет на военную практику и погребальные ритуалы этого кочевого народа.Важно
Этот воин VII века, названный экспертами "Руфусом" в честь открытия, сделанного 20 ноября, в День Руфуса, открывает новую страницу в истории аварцев в раннем Средневековье. Изучая хорошо сохранившиеся пластинчатые доспехи и связанные с ними артефакты, исследователи стремятся раскрыть больше деталей о военных стратегиях и культурных практиках аваров.
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