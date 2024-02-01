В Вене археологи нашли артефакты римских легионеров периода основания города (фото)

Археологи нашли древние артефакты в Вене, которые датируются периодом основания города римлянами. Кроме вещей римской эпохи, обнаружены средневековые артефакты.

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Во время реконструкции четвертой старейшей школы Вены, Австрия, археологи обнаружили артефакты римской эпохи. Также исследователи обнаружили средневековые артефакты, пишет Arkeonews.

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Примерно в I веке нашей эры римляне основали Виндобону, военный лагерь, расположенный в том месте, где сейчас находится центр Вены. Эта военная крепость, расположенная вдоль Дуная, не только защищала от германских племен, но и охраняла жизненно важные торговые пути.

Во времена расцвета Виндобона вмещала около 30 000 человек, среди которых были военные и гражданские поселенцы. Это римское присутствие продолжалось около 350 лет, оставив след в истории Вены.

Кирпич с клеймом 13-го легиона (98-101 гг. н. э.) Фото: City Archeology Vienna

Во время ремонтных работ во внутреннем дворе школы на Киндерманнгассе раскопали целую сокровищницу исторических артефактов. Находки происходят не только из римской эпохи, но также включают руины периода Средневековья, охватывающие период с 1050 по 1250 годы.

Команда археологов, которая руководила раскопками, сделала несколько захватывающих открытий. Они наткнулись на балочные могилы и столбики, являвшиеся частью деревянного сооружения первой половины II века.

Предварительные оценки плана этажа позволяют предположить, что она могла быть частью сооружения легиона. В одной яме нашли штампованный кирпич времен легиона XIII Gemina (98-101 гг. н.э.), который использовали в строительстве теплого пола.

Также археологи раскопали средневековый земляной погреб. Эта скрытая камера с сохранившимися лестницами и ступенчатыми настенными инсталляциями, вероятно, служила местом для хранения необходимых припасов.

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Эти раскопки не только обогащают наше понимание римских корней Вены, но и проливают свет на развитие города в период Средневековья. Находки, полученные во время раскопок, могут способствовать более глубокому пониманию градостроительства, архитектуры и повседневной жизни древней Вены.

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