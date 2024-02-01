У Відні археологи знайшли артефакти римських легіонерів періоду заснування міста (фото)

Археологи знайшли стародавні артефакти у Відні, які датуються періодом заснування міста римлянами. Окрім речей римської епохи, виявлено середньовічні артефакти.

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Під час реконструкції четвертої найстарішої школи Відня, Австрія, археологи виявили артефакти римської епохи. Також дослідники виявили середньовічні артефакти, пише Arkeonews.

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Приблизно в І столітті нашої ери римляни заснували Віндобону, військовий табір, розташований у тому місці, де зараз знаходиться центр Відня. Ця військова твердиня, розташована вздовж Дунаю, не лише захищала від німецьких племен, але й охороняла життєво важливі торговельні шляхи.

У часи розквіту Віндобона вміщувала близько 30 000 людей, серед яких були військові та цивільні поселенці. Ця римська присутність тривала близько 350 років, залишивши слід в історії Відня.

Цегла з клеймом 13-го легіону (98-101 рр. н. е.) Фото: City Archeology Vienna

Під час ремонтних робіт на внутрішньому подвір'ї школи на Кіндерманнгассе розкопали цілу скарбницю історичних артефактів. Знахідки походять не лише з римської епохи, але також включають руїни періоду Середньовіччя, що охоплюють період з 1050 по 1250 роки.

Команда археологів, яка керувала розкопками, зробила кілька захопливих відкриттів. Вони натрапили на балкові могили і стовпчики, що були частиною дерев'яної споруди першої половини II століття.

Попередні оцінки плану поверху дозволяють припустити, що вона могла бути частиною споруди легіону. В одній ямі знайшли штамповану цеглу часів легіону XIII Gemina (98-101 рр. н.е.), яку використовували в будівництві теплої підлоги.

Також археологи розкопали середньовічний земляний льох. Ця прихована камера зі збереженими сходами та східчастими настінними інсталяціями, ймовірно, слугувала місцем для зберігання необхідних припасів.

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Ці розкопки не лише збагачують наше розуміння римського коріння Відня, але й проливають світло на розвиток міста в період Середньовіччя. Знахідки, отримані під час розкопок, можуть сприяти глибшому розумінню містобудування, архітектури та повсякденного життя стародавнього Відня.

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