Лицарі замку Кібург: у Швейцарії виявили неушкоджену середньовічну рукавицю (фото)
Замок Кібург, також відомий як Chuigeburch (що означає "замок корів"), є важливим історичним об'єктом. Сьогодні це один із найбільших середньовічних замкових комплексів Швейцарії, що включає в себе великий зал, кутову вежу, каплицю і три кам'яних будинки.
На нещодавній пресконференції кантону Цюріх представили захопливу знахідку — неушкоджену середньовічну рукавицю, датовану XIV століттям. Її виявили під час розкопок на південний схід від замку Кібург, Швейцарія, пише HeritageDaily.
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Замок Кібург, також відомий як Chuigeburch (що означає "замок корів"), є важливим історичним об'єктом. Сьогодні це один із найбільших середньовічних замкових комплексів Швейцарії, що включає в себе великий зал, кутову вежу, каплицю і три кам'яних будинки.
Археологи зробили це відкриття поблизу замку, досліджуючи середньовічний ткацький підвал, знищений пожежею у XIV столітті. Крім того, виявлено докази ковальства, включаючи форму і понад 50 металевих предметів, пов'язаних з ковальською діяльністю.
Серед цих знахідок були молоток, пінцет, щипці, ключі, ножі, вістря, а також повністю збережена рукавиця XIV століття, на додаток до фрагментів її аналога, якого носили на іншій руці.
Якщо описати неушкоджену рукавицю, то це артефакт із чотирма пальцями, призначена для правої руки. Вона складається з окремих залізних пластин, скріплених разом у вигляді луски і з'єднаних за допомогою бічних заклепок.
Окремі фрагменти рукавиці були прикріплені до внутрішньої частини за допомогою додаткових заклепок на шкіряній або текстильній основі, яку відповідно пришили до тканини.
Згідно з пресанонсом: "Раніше відомі рукавиці з музеїв та колекцій здебільшого датуються не раніше XV століття. Давніші приклади з XІV століття, однак, надзвичайно рідкісні. Досі під час археологічних розкопок у Швейцарії було знайдено лише п'ять інших рукавичок цього періоду, хоча жодна з них не збереглася настільки добре і не має стільки деталей дизайну та оздоблення, як рукавиця з Кібургу".
Ця знахідка проливає світло на матеріальну культуру середньовічного Кібурга і дає цінну інформацію про ремесло та повсякденне життя людей, які колись населяли цю місцевість. Рукавиця, разом з іншими артефактами, пропонує відчутний зв'язок з минулою епохою.
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