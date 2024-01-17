Лицарі замку Кібург: у Швейцарії виявили неушкоджену середньовічну рукавицю (фото)

Замок Кібург, також відомий як Chuigeburch (що означає "замок корів"), є важливим історичним об'єктом. Сьогодні це один із найбільших середньовічних замкових комплексів Швейцарії, що включає в себе великий зал, кутову вежу, каплицю і три кам'яних будинки.

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На нещодавній пресконференції кантону Цюріх представили захопливу знахідку — неушкоджену середньовічну рукавицю, датовану XIV століттям. Її виявили під час розкопок на південний схід від замку Кібург, Швейцарія, пише HeritageDaily.

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Замок Кібург, також відомий як Chuigeburch (що означає "замок корів"), є важливим історичним об'єктом. Сьогодні це один із найбільших середньовічних замкових комплексів Швейцарії, що включає в себе великий зал, кутову вежу, каплицю і три кам'яних будинки.

Археологи зробили це відкриття поблизу замку, досліджуючи середньовічний ткацький підвал, знищений пожежею у XIV столітті. Крім того, виявлено докази ковальства, включаючи форму і понад 50 металевих предметів, пов'язаних з ковальською діяльністю.

Серед цих знахідок були молоток, пінцет, щипці, ключі, ножі, вістря, а також повністю збережена рукавиця XIV століття, на додаток до фрагментів її аналога, якого носили на іншій руці.

Серед цих знахідок були молоток, пінцет, щипці, ключі, ножі, вістря, а також повністю збережена рукавиця XIV століття, на додаток до фрагментів її аналога, якого носили на іншій руці Фото: Canton of Zurich

Якщо описати неушкоджену рукавицю, то це артефакт із чотирма пальцями, призначена для правої руки. Вона складається з окремих залізних пластин, скріплених разом у вигляді луски і з'єднаних за допомогою бічних заклепок.

Окремі фрагменти рукавиці були прикріплені до внутрішньої частини за допомогою додаткових заклепок на шкіряній або текстильній основі, яку відповідно пришили до тканини.

Згідно з пресанонсом: "Раніше відомі рукавиці з музеїв та колекцій здебільшого датуються не раніше XV століття. Давніші приклади з XІV століття, однак, надзвичайно рідкісні. Досі під час археологічних розкопок у Швейцарії було знайдено лише п'ять інших рукавичок цього періоду, хоча жодна з них не збереглася настільки добре і не має стільки деталей дизайну та оздоблення, як рукавиця з Кібургу".

Ця знахідка проливає світло на матеріальну культуру середньовічного Кібурга і дає цінну інформацію про ремесло та повсякденне життя людей, які колись населяли цю місцевість. Рукавиця, разом з іншими артефактами, пропонує відчутний зв'язок з минулою епохою.

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