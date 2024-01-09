Археологи знайшли дім Геракла в іранських горах: там залишене таємне послання (фото)

В одній з печер в Ірані, поблизу міста Сакез, дослідники виявили незвичайний напис давньогрецькою мовою. Якщо вірити викарбуваним словам, то ця печера була домом Геракла.

Related video

В Ірані, приблизно за 70 кілометрів від міста Сакез розташовані печери Карафту. Висічені поєднанням природних сил і людських рук протягом тисячоліть, ці печери можуть похвалитися багатою історією і дивовижним зв'язком зі Стародавньою Грецією, пише GreekReporter.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Одна з цих печер, названа "Дім Геракла", зберігає особливу таємницю — давньогрецький напис на вході до кімнати на третьому поверсі. Це відкриття проливає світло на зв'язки регіону з імперією Селевкідів, елліністичною державою, що існувала з 312 до н. е. по 63 р. до н. е., заснованою Селевком I Нікатором, генералом армії Александра Македонського.

Імперія Селевкідів, що виникла внаслідок поділу величезної імперії Александра після його смерті, відома своєю толерантністю до різних культур і релігій. Однак грецька мова та звичаї домінували. Печери Карафту, розташовані в провінції Курдистан, ймовірно, слугували табором або гарнізоном для селевкідських воїнів, про що свідчать археологічні знахідки.

Місцезнаходження знайденої печери

Археологи знайшли сліди людського проживання в цих печерах протягом століть. Стратегічне розташування місця вздовж знаменитого Шовкового шляху, що з'єднував Європу з Китаєм, робило його важливим у давнину.

Таємничості печерам Карафту додало дивовижне відкриття на початку XIX століття. Європейські дослідники знайшли в одній з печер добре збережений грецький напис, який свідчив "Тут дім Геракла. Той, хто увійде в цю печеру, буде в безпеці".

Окрім свого історичного значення, печери дарують відвідувачам неймовірні враження, відкриваючи захопливі краєвиди гірського ландшафту Західної Азії, від яких перехоплює подих. Печерний комплекс, що утворився в масивному вапняковому відслоненні мільйони років тому, пізніше був розширений стародавніми мешканцями, які висікли ходи, перетворивши його на невелике поселення.

Археологи виявили в печерах глиняний посуд та предмети, що охоплюють різні історичні періоди. Це унікальне поєднання природної краси та історичних артефактів робить печери Карафту популярним туристичним об'єктом, що приваблює тисячі відвідувачів щороку.

Важливо

Скарбничка з древніх часів: у Туреччині розкопали монети часів правління Костянтина II (фото)

Ці печери розповідають історію про перетин стародавніх цивілізацій, де суворі скелі Ірану стали свідками зближення грецької та місцевої культур. Напис на честь Геракла є свідченням міцного зв'язку між цими далекими світами. Печери Карафту не тільки слугують історичним місцем, але й дають змогу зазирнути в розмаїтий гобелен людської історії, що розгортався в цьому віддаленому куточку світу.

Раніше Фокус писав про місце поховання Клеопатри та Антонія, що досі інтригує вчених, адже нікому не вдалося відшукати їхню гробницю.

Також ми писали про священну дорогу мая, знайдену в Мексиці. Дослідники знайшли 18 кілометрів шляху, який з'єднував два міста.