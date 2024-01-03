Інтрига віком 2 тисячі років: історики мають теорії, де шукати поховання Клеопатри та Антонія

Місце поховання Клеопатри та Антонія досі інтригує вчених, адже нікому не вдалося відшукати їхню гробницю. Попри це, вчені мають кілька теорій та здогадок, серед яких потенційним місце може бути храм Осіріса в Тапосіріс-Магна.

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Питання про те, де поховані Марк Антоній та Клеопатра, стало поштовхом до археологічних пошуків у пісках Стародавнього Єгипту. Ця таємниця інтригує істориків вже майже два тисячоліття, пише Ancient Origins.

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Після поразки в битві при Акції в 31 році до н. е. Марк Антоній і Клеопатра шукали притулку в Єгипті, де Клеопатра правила як цариця. Однак у 30 р. до н. е. Єгипет зіткнувся з вторгненням, що призвело до вирішальної битви при Александрії. Антоній і Клеопатра, опинившись у пастці та перед обличчям неминучого кінця, трагічно загинули, і досі точаться суперечки про те, чи було це самогубство, чи вбивство.

Октавіан і Клеопатра Фото: Public Domain

Історичні джерела стверджують, що навіть після смерті Антоній і Клеопатра були поховані разом, що символізувало їхнє міцне кохання і спільну долю. Проте, точне місцезнаходження їхньої могили залишається загадкою.

Про обставини їхньої смерті існують різні розповіді. Одні припускають, що Октавіан змусив Антонія покінчити життя самогубством, інші — що Антоній наклав на себе руки, отримавши неправдиву звістку про смерть Клеопатри. Непохитна рішучість Клеопатри уникнути полону підкреслюється в історичних текстах, що зображують її відмову розлучитися з Антонієм навіть після смерті.

Археологи сподіваються, що відкриття довгого тунелю в Тапосіріс Магна може привести їх до пошуку загубленої гробниці Антонія і Клеопатри Фото: Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities

Рішення дозволити Антонію і Клеопатрі спільне поховання свідчить про складні емоції та політичні міркування того часу. Попри те, що вони були ворогами Риму, історія їхнього кохання, здавалося, зачаровувала навіть їхніх супротивників. Проте, місцезнаходження їхньої гробниці залишається невідомим, і протягом століть з'являлися різні теорії.

Припущення про те, що гробниця Клеопатри знаходиться в її палаці або в храмі Осіріса в Тапосіріс Магна, привернули увагу. У 2009 році історик та археолог Захі Хавасс припустив можливість відкриття їхньої гробниці в Тапосіріс-Магна, підкріплену значними знахідками. Однак виникли сумніви, що Октавіан дозволив би їхнє поховання в такому престижному храмі.

У 2022 році прорив здавався неминучим, коли Кетлін Мартінес виявила тунель під храмом Осіріса в Тапосіріс-Магна. Тунель, довжиною понад кілометр, викликав ажіотаж і привів археологів під воду. Попри те, що пошуки ще не дали конкретних результатів, знайдені підказки та артефакти натякають на потенційне відкриття давно загубленого місця поховання Антонія і Клеопатри.

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Пошуки таємниці місця останнього спочинку Антонія і Клеопатри не лише додають привабливості історії їхнього кохання, але й обіцяють розгадку давньої таємниці, яка полонила уми протягом століть.

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