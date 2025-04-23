На дні Тихого океану знайдено загадковий автомобіль: ученим потрібна допомога в його ідентифікації (фото)

На борту авіаносця часів Другої світової війни, потопленого японськими військами в Тихому океані, виявлено несподіваний вантаж: загадковий автомобіль. Ніхто не знає, як або чому автомобіль опинився на борту USS Yorktown і вчені просять допомоги в його ідентифікації.

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Про це пише Popular Science.

Відкриття було зроблено вченими під час дистанційно керованого глибоководного дослідження в морському національному пам'ятнику Папаханаумокуакеа. Зазначимо, що Папаханаумокуакеа — найбільша прилегла заповідна зона, що повністю охороняється, у США, яка охоплює сотні тисяч квадратних кілометрів у Тихому океані. У цьому районі також знаходяться свідоцтва цілої низки історичних корабельних аварій, зокрема й авіаносець часів Другої світової війни USS Yorktown.

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Відомо, що авіаносець USS Yorktown відігравав важливу роль на Тихоокеанському фронті в боях у Кораловому морі та Мідуеї. Судно було здатне обслуговувати 90 літаків і близько 2200 осіб особового складу. Авіаносець зазнав корабельної аварії торпедами японського підводного човна, коли прямував у Перл-Гарбор для ремонту 7 червня 1942 року.

Останки Йорктауна знаходяться на північний схід від острова Мідвей Фото: NOAA

Вперше затонулий авіаносець був виявлений вченими на глибині близько 4,8 кілометра приблизно в 1609 кілометрах на північний захід від Гонолулу. Попри те, що історія авіаносця добре задокументована, у новому дослідженні вченим вдалося виявити щось цікаве.

Під час занурення дистанційно керованого апарату дослідники Національного агентства океанічних і атмосферних досліджень (NOAA) були шоковані, натрапивши на те, що, на перший погляд, здалося військовим джипом. За словами команди машина стоїть вертикально поруч із ліфтом, а подальші дослідження дали змогу вченим роздивитися розширені крила, хромоване оздоблення, ганчір'янистий верх і запасне колесо, яке все ще розташоване на задніх дверцятах.

За словами морського археолога NOAA Ocean Exploration Філа Хартмейєра, відомо, що рятувальна команда авіаносця працювала не покладаючи рук, щоб скинути зенітні знаряддя і літаки, щоб зменшити крен після влучання торпеди. Однак тепер вчені цікавляться, чи могли вони залишити на борту машину, яку було досить просто скотити з борту.

"Йорктаун" майже вертикально стоїть на дні Тихого океану, на глибині приблизно 4,8 км під водою Фото: NOAA

Дослідники не знають, що сталося напевно, проте існують дві теорії, здатні пояснити цю загадку. Згідно з однією з них, транспортний засіб був флагманським автомобілем контрадмірала Френка Флетчера, враховуючи, що Yorktown слугував його флагманським кораблем під час Другої світової війни. Згідно з другою, офіцери ВМС підняли авто на борт авіаносця для швидкого ремонту після того, як воно було пошкоджено в битві в Кораловому морі. Так чи інакше, в жодному документі, що описує ті події, не згадується, що на борту авіаносця перебував автомобіль.

Тепер учені NOAA звернулися по допомогу до громадськості в надії на те, що хтось зможе пролити світло на таємницю того, як на борту затонулого авіаносця з'явився автомобіль.

Раніше Фокус писав про те, що затонув у Першу світову: вчені виявили залишки корабля, потопленого німецькою торпедою.