На дне Тихого океана найден загадочный автомобиль: ученым нужна помощь в его идентификации (фото)

На борту авианосца времен Второй мировой войны, потопленного японскими войсками в Тихом океане, обнаружен неожиданный груз: загадочный автомобиль. Никто не знает, как или почему автомобиль оказался на борту USS Yorktown и ученые просят помощи в его идентификации.

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Об этом пишет Popular Science.

Открытие было сделано учеными во время дистанционно управляемого глубоководного исследования в морском национальном памятнике Папаханаумокуакеа. Отметим, что Папаханаумокуакеа крупнейшая полностью охраняемая прилегающая заповедная зона в США, охватывающая сотни тысяч квадратных километров в Тихом океане. В этом районе также находятся свидетельства целого ряда исторических кораблекрушений, в том числе и авианосец времен Второй мировой войны USS Yorktown.

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Известно, что авианосец USS Yorktown играл важную роль на Тихоокеанском фронте в сражениях в Коралловом море и Мидуэе. Судно было способно обслуживать 90 самолетов и около 2200 человек личного состава. Авианосец потерпел кораблекрушение торпедами японской подводной лодки, когда направлялся в Перл-Харбор для ремонта 7 июня 1942 года.

Останки Йорктауна находятся к северо-востоку от острова Мидуэй Фото: NOAA

Впервые затонувший авианосец был обнаружен учеными на глубине около 4,8 километра примерно в 1609 километрах к северо-западу от Гонолулу. Несмотря на то, что история авианосца хорошо задокументирована, в новом исследовании ученым удалось обнаружить нечто любопытное.

Во время погружения дистанционно управляемого аппарата исследователи Национального агентства океанических и атмосферных исследований (NOAA) были шокированы, наткнувшись на то, что на первый взгляд показалось военным джипом. По словам команды машина стоит вертикально рядом с лифтом, а дальнейшие исследования позволили ученым рассмотреть расширенные крылья, хромированную отделку, тряпичный верх и запасное колесо, все еще находящееся на задней двери.

По словам морского археолога NOAA Ocean Exploration Фила Хартмейера, известно, что спасательная команда авианосца работала не покладая рук, чтобы сбросить зенитные орудия и самолеты, чтобы уменьшить крен после попадания торпеды. Однако теперь ученые задаются вопросом, могли ли они оставить на борту машину, которую было достаточно просто скатить с борта.

"Йорктаун" почти вертикально стоит на дне Тихого океана, на глубине примерно 4,8 км под водой Фото: NOAA

Исследователи не знают, что произошло наверняка, однако существуют две теории, способные объяснить эту загадку. Согласно одной из них, транспортное средство было флагманским автомобилем контр-адмирала Фрэнка Флетчера, учитывая, что Yorktown служил его флагманским кораблем во время Второй мировой войны. Согласно второй, офицеры ВМС подняли авто на борт авианосца для быстрого ремонта после того, как оно было повреждено в битве в Коралловом море. Так или иначе, ни в одном документе, описывающем те события, не упоминается, что на борту авианосца находился автомобиль.

Теперь ученые NOAA обратились за помощью к общественности в надежде на то, что кто-то сможет пролить свет на тайну того, как на борту затонувшего авианосца появился автомобиль.

Ранее Фокус писал о том, что затонул в Первую мировую: ученые обнаружили остатки корабля, потопленного немецкой торпедой.