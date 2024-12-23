Единственный в своем роде: ученые шокированы грузом затонувшего корабля V века (фото)

У побережья Айвалика подводные археологи обнаружили затонувший корабль V века н. э. с уникальным грузом. По мнению исследователей, эта находка может стать основой для создания отдельного специализированного музея.

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У побережья Турции археологи обнаружили древний затонувший корабль, который позволил узнать о древних торговых путях. Открытие, произошедшее вблизи Айвалыка в Балыкесире, касается торгового судна V века нашей эры, которое перевозило груз керамических тарелок, пишет Arkeonews.

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Подводная экспедиция под руководством доцента Харуна Оздаша из Центра подводных исследований Университета Докуз Эйлюль (SUDEMER) проведена по согласованию с Министерством культуры и туризма Турции.

Используя современные роботизированные подводные аппараты, разработанные в Турции, исследователи составили карту подводного наследия региона Айвалык. Они обнаружили затонувший корабль, который лежит примерно в 4 километрах от побережья на глубине 43 метра.

По мнению исследователей, эта находка может стать основой для создания отдельного специализированного музея Фото: АА

Предварительные выводы датируют кораблекрушение концом V века н. э. и описывают его как самое большое затонувшее грузовое судно, обнаруженное в Эгейском и Средиземноморском регионах. На месте находки обнаружено около 10 000 керамических тарелок, сложенных в кластеры, которые раскрывают детали исторических торговых путей.

Исследователи считают, что корабль мог отправиться из Северной Африки или Кипра и, вероятно, перевозил товары в Анатолию, Грецию или Италию, когда затонул во время шторма.

Оздаш рассказал об этом открытии, отметив его важность для подводной археологии.

"Этот корабль важен тем, что он демонстрирует уникальный груз из керамических тарелок, а не амфор, которые обычно находят на таких затонувших судах. Исключительная сохранность артефактов, нетронутых человеческой деятельностью, делает их уникальным открытием", — пояснил он.

Фотограмметрические исследования также помогли установить размеры корабля — примерно 15 метров в длину и 9 метров в ширину.

Керамика отражает сочетание регионального мастерства, ее происхождение прослеживается из Сирии, Египта, Северной Африки и Кипра. Хотя исторические записи намекают на такую торговлю, физические доказательства до сих пор отсутствовали. Оздаш отметил, что эта находка является важной вехой в документировании морской торговли, предоставляя беспрецедентное представление о масштабах древних торговых сетей.

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Артефакты из груза, содержащего по меньшей мере шесть различных дизайнов тарелок, могут служить основой для создания специализированного музея.

"Эта находка имеет огромное археологическое и культурное значение. Она содержит достаточно материала для создания института, демонстрирующего богатство и сложность древней торговли", — подытожил Оздаш.

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