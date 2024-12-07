Странный камень оказался древним артефактом: что на самом деле нашел 6-летний мальчик на пляже (фото)

Недавно ученые обратили внимание на камень, найденный три года назад на пляже в Сассексе, и обнаружили, что это — древний артефакт. Его идентифицировали как ручной топор неандертальца, которому примерно 50 тысяч лет.

Три года назад, исследуя пляж в Сассексе, Англия, 6-летний мальчик наткнулся на интересный камень. Эту, казалось бы, обычную находку недавно идентифицировали как ручной топор неандертальца возрастом 50 000 лет, что даст нам представление об одной из последних популяций неандертальцев в Европе, пишет Live Science.

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Бен, которому сейчас 9 лет, снова открыл для себя свою находку только недавно, что побудило его мать обратиться к Джеймсу Сейнсбери, куратору археологии и социальной истории в Уортингском театре и музее.

Хотя Сейнсбери часто получает подобные запросы, фотография артефакта сразу привлекла его внимание.

"Как только я увидел фото, то подумал, что это ручной топор неандертальца эпохи верхнего палеолита", — отметил он.

Эта редкая находка отличается не только своим историческим значением, но и оригинальным состоянием Фото: Worthing Museum & Art Gallery

Артефакт, идентифицированный как ручной топор, происходит из периода, когда присутствие неандертальцев в Европе и Британии уменьшалось. Эта редкая находка отличается не только своим историческим значением, но и оригинальным состоянием, что свидетельствует о том, что она, вероятно, была похоронена под водой в течение тысячелетий до того, как ее нашли.

Ручные топоры неандертальцев, обычно небольшие двусторонние кремни, были многоцелевыми инструментами, которые использовались для различных целей. Уникальные характеристики мустьерского топора отличают его от других палеолитических артефактов, найденных в Сассексе. По словам Сейнсбери, такие находки являются чрезвычайно редкими в этом регионе из-за низкой плотности населения неандертальцев.

Как артефакт попал на пляж Шорхэм-Бич, остается предметом для дискуссий, но Сейнсбери подозревает, что его принесло вместе с галькой. Находка, возможно, происходит из затонувшего доисторического региона Доггерленд в Северном море.

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Бен и его семья принесли ручной топор в музей Уортинга, где Сейнсбери подтвердил его подлинность и немедленно выставил на обозрение. Посетители проявили большой интерес к артефакту, который будет оставаться на выставке до февраля.

Рассуждая об энтузиазме Бена, Сейнсбери отметил: "Он явно имеет настоящий интерес к археологии".

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