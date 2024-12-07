Дивний камінь виявився древнім артефактом: що насправді знайшов 6-річний хлопчик на пляжі (фото)

Нещодавно вчені звернули увагу на камінь, знайдений три роки тому на пляжі у Сассексі, та виявили, що це — древній артефакт. Його ідентифікували як ручну сокиру неандертальця, якій приблизно 50 тисяч років.

Три роки тому, досліджуючи пляж у Сассексі, Англія, 6-річний хлопчик натрапив на цікавий камінь. Цю, здавалося б, звичайну знахідку нещодавно ідентифікували як ручну сокиру неандертальця віком 50 000 років, що дасть нам уявлення про одну з останніх популяцій неандертальців у Європі, пише Live Science.

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Бен, якому зараз 9 років, знову відкрив для себе свою знахідку лише нещодавно, що спонукало його матір звернутися до Джеймса Сейнсбері, куратора археології та соціальної історії у Вортінгському театрі та музеї.

Хоча Сейнсбері часто отримує подібні запити, фотографія артефакту одразу привернула його увагу.

"Як тільки я побачив фото, то подумав, що це ручна сокира неандертальця епохи верхнього палеоліту", — зазначив він.

Ця рідкісна знахідка вирізняється не лише своїм історичним значенням, але й оригінальним станом Фото: Worthing Museum & Art Gallery

Артефакт, ідентифікований як ручна сокира, походить з періоду, коли присутність неандертальців у Європі та Британії зменшувалася. Ця рідкісна знахідка вирізняється не лише своїм історичним значенням, але й оригінальним станом, що свідчить про те, що вона, ймовірно, була похована під водою протягом тисячоліть до того, як її знайшли.

Ручні сокири неандертальців, зазвичай невеликі двосторонні кремені, були багатоцільовими інструментами, які використовувалися для різних цілей. Унікальні характеристики мустьєрської сокири відрізняють її від інших палеолітичних артефактів, знайдених у Сассексі. За словами Сейнсбері, такі знахідки є надзвичайно рідкісними в цьому регіоні через низьку щільність населення неандертальців.

Як артефакт потрапив на пляж Шорхем-Біч, залишається предметом для дискусій, але Сейнсбері підозрює, що його принесло разом з галькою. Знахідка, можливо, походить із затонулого доісторичного регіону Доггерленд у Північному морі.

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Бен і його сім'я принесли ручну сокиру до музею Вортінга, де Сейнсбері підтвердив її автентичність і негайно виставив на огляд. Відвідувачі виявили неабиякий інтерес до артефакту, який залишатиметься на виставці до лютого.

Розмірковуючи про ентузіазм Бена, Сейнсбері зазначив: "Він явно має справжній інтерес до археології".

Раніше Фокус писав про поховання римського воїна, виявлене у Нідерландах. Ця знахідка вказує на існування давньоримського поселення.

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