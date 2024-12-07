Знайшли сліди римлян: у Нідерландах археологи розкопали поховання римського воїна

Археологи виявили залишки давньоримського поселення, яке датується I століттям н. е. Також вчені розкопали поховання, яке могло належати римському воїну.

У Герлені, місті на південному сході Нідерландів, археологи виявили докази існування римського поселення. Знахідка включає місце поховання, яке, як вважають, датується римським періодом, що розкриває давнє минуле регіону та його зв'язки з Римською імперією, пише Heritage Daily.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Відкриття зробили під час розкопок на міській площі Герлена, де виявили яму, що містила фрагмент браслета латенської культури, уламки кераміки та три неушкоджені керамічні тарілки типу Терра Сігіллата.

Ці артефакти, а також форма та стратиграфія ями, дозволяють припустити, що місце знахідки датується римською епохою. Детальніший огляд тарілок виявив напис з літер "FLAC", що дозволило археологам припустити, що поховання належало римському солдату, на ім'я Флак.

Римська історія Герлена почалася на початку I століття нашої ери, коли на перехресті двох римських доріг було засновано військове поселення Коріоваллум. До середини I століття Коріоваллум перетворився на процвітаюче римське місто, відоме своєю гончарною промисловістю. Однак, між III і IV століттями місто поступово занепадає, під час якого збудували пізньоримський форт, але зрештою покинули у V столітті нашої ери.

Важливо

Рідкісна і нетипова знахідка: під час розкопок кургану археологи виявили нефритовий артефакт (фото)

Дослідники відзначають важливість цього відкриття: "Сьогодні знайдено докази проживання римлян за часів імператора Августа. Унікальне відкриття, яке не тільки вчить нас більше про наше минуле, але й показує, наскільки унікальною є історія римського Герлена для Нідерландів".

Раніше Фокус писав про найбільший зі знайдених у Англії скарб давньоримських монет. Їх виявили у Вустерширі під час будівельних робіт.

Також ми розповідали про пекарню бронзового віку, знайдену в Німеччині. Це відкриття свідчить про важливу роль Бургбернгайму.