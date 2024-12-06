Рідкісна і нетипова знахідка: під час розкопок кургану археологи виявили нефритовий артефакт (фото)

Археологи знайшли стародавню печатку з нефриту, вік якої оцінюється в 4400 років. Такі артефакти з’явилися в Месопотамії та з часом поширилися в інші регіони.

Під час розкопок на кургані Сейітемер Хьойюк (Seyitömer Höyük) у західній Анатолії, Туреччина, археологи знайшли циліндричну печатку з нефриту, вік якої оцінюється в 4400 років. Поселення бронзового віку, розташоване за 350 кілометрів на південь від Стамбула, знаходиться на історичному перехресті між месопотамською і середземноморською культурами, пише Arkeonews.

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Розкопки кургану тривають вже 35 років під керівництвом доктора Севгі Гюрдаля з Музею Кютахья за спонсорської підтримки холдингу Çelikler Holding. Цього року команда з 25 фахівців і 50 робітників зосередилася на шарах епохи ранньої бронзи, виявляючи артефакти, пов'язані з керамічним виробництвом.

Серед цих знахідок нефритова циліндрична печатка виділяється як найвидатніша знахідка сезону розкопок 2024 року Фото: AA

Серед цих знахідок нефритова циліндрична печатка виділяється як найвидатніша знахідка сезону розкопок 2024 року. Доктор Гюрдаль наголосив на її важливості, пояснивши, що такі печатки з'явилися в Месопотамії в середині 4-го тисячоліття до нашої ери, а потім поширилися в Анатолію та інші регіони через торгові шляхи.

Цей артефакт вирізняється матеріалом і місцем знахідки. Печатка, яка вважається найстарішою у своєму роді у Внутрішній Західній Анатолії, виготовлена з нефриту — каменю, рідкісного в Туреччині.

Хоча нефрит у цьому регіоні зазвичай фіолетового кольору, зелений різновид, використаний для цієї печатки, ймовірно, походить з Харманчика, розташованого між Бурсою та Кютахьєю.

Це вказує на міжнародну торгівлю та культурний обмін, що вплинули на місцеве ремесло. Подібні знахідки, зокрема циліндричні печатки з глини і блакитного польового шпату, раніше знаходили в Трої, що свідчить про широкі зв'язки цивілізацій бронзового віку в Анатолії.

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Доктор Гюрдаль зазначив, що такі артефакти є безцінними для розуміння інтеграції регіону в стародавні торгівельні мережі та його культурної взаємодії із зовнішніми цивілізаціями. Це відкриття свідчить про історичне значення регіону як центру торгівлі та культури.

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