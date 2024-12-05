Священний спа-салон римлян: археологи виявили тисячі артефактів у Тоскані (фото)

Досліджуючи гарячі джерела в Італії, археологи виявили численні артефакти, зокрема статуї, монети, прикраси та ритуальні підношення. Це місце відігравало важливу роль у культурному та духовному житті римлян.

На стародавніх гарячих джерелах Сан-Кашано-дей-Баньї в Тоскані, Італія, археологи виявили численні артефакти II-I до н. е. Засноване як святилище у III столітті до н. е., це місце, відоме термальними водами, перетворилося на розлогий спа-комплекс, відомий як Balnea Clusinae, пише Heritage Daily.

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Геотермальні джерела, що підтримують стабільну температуру 42°C, забезпечували місце лікувальними водами, приваблюючи відвідувачів з усієї Римської імперії, зокрема таких видатних особистостей, як Цезар Август.

Під час розкопок вдалося виявити 24 бронзові статуї II і I століть до нашої ери Фото: Ministry of Culture

Під час розкопок вдалося виявити 24 бронзові статуї II і I століть до нашої ери, які, як вважають, встановили як вотивні жертвоприношення богам. Спираючись на ці відкриття, нещодавнє дослідження пролило додаткове світло на культурне і духовне значення цього місця.

Учені дослідили теменос, священну огорожу, та головний храмовий комплекс, виявивши такі артефакти, як скляні глечики, лампи, бронзові статуетки та анатомічні фігурки жертвоприношень, виготовлені з розмальованої теракоти.

Особливо захопливою знахідкою є майже метрова статуя змії, яка, як вважають, представляє Агафодемона, грецького змієподібного божества, що символізує удачу і достаток.

Під час розкопок також знайшли тисячі монет, золоту корону, бронзові статуетки чоловічих і жіночих фігурок, а також вигадливо прикрашені підношення з гілок, шишок і рослин.

Зараз науковці роблять все можливе, щоб законсервувати і продемонструвати ці знахідки, а надалі планується відкриття Національного археологічного музею Сан-Кашано-дей-Баньї в Палаці протоієрея та створення термального археологічного парку навколо Баньо-Гранде.

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