Володіли передовими технологіями: вчені виявили докази унікальних вмінь неандертальців

Учені знайшли ще одне підтвердження того, що неандертальці були значно розумнішими, ніж зазвичай вважають. Дослідники виявили стародавню піч, яку ранні люди використовували, щоб робити клей.

Археологи розкопали древню піч для виготовлення клею на місці, яке, як вважають, було центром діяльності неандертальців. Це відкриття демонструє винахідливість цих ранніх людей і те, що вони використовували вогонь не лише для обігріву та приготування їжі, пише IFLScience.

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У печері Авангард, що входить до комплексу печер Горхем у Гібралтарі, дослідники виявили схожу на вогнище структуру в шарах осадових порід віком від 67 000 до 60 000 років. Цю складну конструкцію, ймовірно, використовували для виробництва березового дьогтю — клею, необхідного для прикріплення руків'їв до інструментів та зброї.

Схема, що показує, як структуру вогнища могли використовувати для отримання березового дьогтю Фото: J Ochando/Quaternary Science Reviews/2024 (CC BY 4.0)

Кругла піч з двома каналами та укріпленими стінами була просунутою на той час конструкцією. Хімічний аналіз виявив сліди смолистих рослин, обвуглену деревину та попіл, що свідчить про контрольовані процеси горіння. Вчені припустили, що вогнище призначалося для нагрівання рослинних матеріалів в умовах низького вмісту кисню, що уможливлювало виробництво смоли.

Щоб підтвердити свою теорію, команда відтворила процес. Використовуючи реконструкцію вогнища, вони провели експеримент, успішно створивши достатню кількість березового дьогтю, щоб обробити два вістря списів. Цей експеримент продемонстрував технічні знання, необхідні для цього процесу, що свідчить про те, що неандертальці розумілися на горінні та основах хімії.

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Ці дані підтверджують усе більший консенсус серед антропологів щодо того, що неандертальці володіли значними когнітивними здібностями, а не були примітивними й нерозумними людьми. Здатність неандертальців виготовляти клей у поєднанні з їхніми культурними практиками демонструє винахідливість, співпрацю та комунікативні навички.

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