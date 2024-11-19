Уперше в історії: вчені дізналися неочікувану подробицю з життя неандертальців

Іспанські археологи виявили колекцію скам’янілостей, які могли належати неандертальцям. Це відкриття — перше свідчення акту колекціонування серед неандертальців, що виділяє їхній розвиток та когнітивні здібності.

Нещодавно археологи на півночі Іспанії виявили колекцію з 15 морських скам'янілостей у печері неандертальців, що демонструє когнітивні здібності наших вимерлих родичів. Дослідники припускають, що скам'янілості могли зібрати діти, зачаровані їхнім зовнішнім виглядом, пише IFLScience.

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Акт колекціонування — це не просто тривіальна поведінка, а ознака розвиненого пізнання, оскільки він передбачає надання об'єктам символічного значення. Хоча ступінь абстрактного мислення неандертальців залишається предметом дискусій, все більше доказів вказує на їхню складну уяву.

Нещодавно археологи на півночі Іспанії виявили колекцію з 15 морських скам'янілостей у печері неандертальця Фото: Navazo Ruiz et al., Quaternary (2024), CC BY 4.0

Згідно з дослідженням, неандертальці займалися різними видами діяльності, що свідчать про мислення вищого рівня, такими як створення мистецтва, догляд за людьми похилого віку та інвалідами, а також, можливо, брали участь у ритуальних практиках, включаючи "культ ведмедя".

У більшості відомих випадків неандертальські колекції складаються лише з кількох предметів. Це робить колекцію з печери Прадо Варгас, датовану періодом від 39 800 до 54 600 років тому, неймовірною за розміром і значенням.

Дослідники припускають, що мистецькі та природні форми скам'янілостей могли заінтригувати колекціонерів, які отримували задоволення від їх пошуку та збереження. Враховуючи відсутність Homo sapiens на цій території в той час, ці знахідки дозволяють припустити, що здатність до абстрактного і символічного мислення існувала у неандертальців незалежно від впливу сучасної людини.

Автори дослідження відзначають схожість між поведінкою неандертальців і сучасними людськими практиками, особливо в дітей, які часто полюбляють колекціонувати такі предмети, як мушлі та наклейки.

Останки неандертальських дітей, знайдені в Прадо Варгас, підтверджують ідею про те, що молоді члени групи могли ініціювати колекціонування через захоплення формами та текстурами скам'янілостей. Цей поведінковий зв'язок між неандертальцями і сучасними людьми демонструє нашу спільну схильність надавати об'єктам значення.

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Хоча точні причини створення колекції залишаються невизначеними, дослідники відзначають важливість цих знахідок для розуміння пізнання та культурних практик неандертальців. Автори дослідження припускають, що наші власні колекції скам'янілостей, зокрема й неандертальців, можуть одного дня стати дзеркалом, яке з'єднає нас з тими самими видами, які ми вивчаємо.

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