Впервые в истории: ученые узнали неожиданную подробность из жизни неандертальцев

Испанские археологи обнаружили коллекцию окаменелостей, которые могли принадлежать неандертальцам. Это открытие — первое свидетельство акта коллекционирования среди неандертальцев, что выделяет их развитие и когнитивные способности.

Недавно археологи на севере Испании обнаружили коллекцию из 15 морских окаменелостей в пещере неандертальцев, демонстрирующую когнитивные способности наших вымерших родственников. Исследователи предполагают, что окаменелости могли собрать дети, очарованные их внешним видом, пишет IFLScience.

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Акт коллекционирования — это не просто тривиальное поведение, а признак развитого познания, поскольку он предполагает придание объектам символического значения. Хотя степень абстрактного мышления неандертальцев остается предметом дискуссий, все больше доказательств указывает на их сложное воображение.

Недавно археологи на севере Испании обнаружили коллекцию из 15 морских окаменелостей в пещере неандертальца Фото: Navazo Ruiz et al., Quaternary (2024), CC BY 4.0

Согласно исследованию, неандертальцы занимались различными видами деятельности, свидетельствующими о мышлении высшего уровня, такими как создание искусства, уход за пожилыми людьми и инвалидами, а также, возможно, участвовали в ритуальных практиках, включая "культ медведя".

В большинстве известных случаев неандертальские коллекции состоят лишь из нескольких предметов. Это делает коллекцию из пещеры Прадо Варгас, датированную периодом от 39 800 до 54 600 лет назад, невероятной по размеру и значению.

Исследователи предполагают, что художественные и природные формы окаменелостей могли заинтриговать коллекционеров, которые получали удовольствие от их поиска и сохранения. Учитывая отсутствие Homo sapiens на этой территории в то время, эти находки позволяют предположить, что способность к абстрактному и символическому мышлению существовала у неандертальцев независимо от влияния современного человека.

Авторы исследования отмечают сходство между поведением неандертальцев и современными человеческими практиками, особенно у детей, которые часто любят коллекционировать такие предметы, как ракушки и наклейки.

Останки неандертальских детей, найденные в Прадо Варгас, подтверждают идею о том, что молодые члены группы могли инициировать коллекционирование из-за увлечения формами и текстурами окаменелостей. Эта поведенческая связь между неандертальцами и современными людьми демонстрирует нашу общую склонность придавать объектам значение.

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Хотя точные причины создания коллекции остаются неопределенными, исследователи отмечают важность этих находок для понимания познания и культурных практик неандертальцев. Авторы исследования предполагают, что наши собственные коллекции окаменелостей, в том числе и неандертальцев, могут однажды стать зеркалом, что соединит нас с теми самыми видами, которые мы изучаем.

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