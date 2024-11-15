Непростые узлы инков: как шнуры стали счетной системой андских цивилизаций
Исследуя древние кипу, веревочные сплетения, которые инки использовали для записи информации, ученые нашли связь между двумя такими артефактами. Оказалось, что на артефактах записана одна и та же информация, однако в разных форматах.
На протяжении веков андские цивилизации, в частности инки, использовали уникальный инструмент под названием "кипу" для записи и передачи информации. Изготовленные из шнуров со сложным узором узлов, эти устройства служили важными инструментами для ведения записей, пишет Phys.org.
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Недавнее исследование выявило числовую связь между двумя такими артефактами: один из них является крупнейшим из когда-либо зафиксированных, а другой — одним из самых сложных. Это исследование показывает, что эти два кипу, хотя и отличаются по структуре, на самом деле содержат одинаковые данные, но в разных форматах.
Больший артефакт состоит из более 1800 шнуров, расположенных в десяти группах, каждая из которых содержит по семь шнуров. Однако более сложный кипу имеет подобную структуру, но инвертированную: он разделен на семь групп, каждая из которых содержит по десять шнуров, дополненных многочисленными вспомогательными шнурами.
Инки изготавливали кипу с особым вниманием к деталям, подбирая цвета, направления прядения и структуры узлов для представления различных типов данных. Материалы часто включали хлопковые и камелиевые волокна, а в состав некоторых кипу даже входили человеческие волосы.
Ранние летописцы отмечали применение кипу для числовых расчетов, в частности подсчет товаров на складах, подсчет населения и управление налоговой информацией.
Это последнее открытие основывается на данных, заархивированных в Открытом репозитории кипу, цифровой коллекции, которая собирает информацию об этих артефактах. Однако точная цель двойных записей остается неизвестной.
Некоторые исследователи предполагают, что в одном кипу могли фиксировать сборы пищи в общине, а в другом — отслеживать распределение, возможно, для управления хранилищами или распределения ресурсов между различными группами.Важно
Сегодня сохранилось лишь около 1600 кипу, большинство из которых хранятся в музеях по всей Америке и Европе. Хотя менее половины из них оцифровали, продолжение этого процесса дает надежду, что будущие исследования позволят лучше понять древние андские общества.
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