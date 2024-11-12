Заставили россиян отступить: археологи обнаружили уникальные артефакты на месте Битвы под Дубенкой

На месте Битвы под Дубенкой, которая состоялась в 1792 году, археологи обнаружили многочисленные предметы, в частности уникальные эмблемы в виде орлов. Это редкая находка, поскольку до сих пор было известно только об одном уцелевшем артефакте такого типа.

Недавно археологи обнаружили две орлиные эмблемы, которые носили польские солдаты во время Битвы под Дубенкой, развернувшейся 18 июля 1792 года в ходе польско-российской войны. В этой битве войска Речи Посполитой столкнулись с войсками Тарговицкой конфедерации и Российской империи, пишет Heritage Daily.

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Генерал Тадеуш Костюшко возглавлял польский тыловой отряд, который должен был остановить наступление русских на реке Буг возле Дубенки. Несмотря на значительное численное преимущество врага (всего 5300 польских солдат против 25 000 российских войск во главе с генералом Михаилом Каховским), войска Костюшко удерживали позиции в течение пяти часов, заставив русских отступить, после потери 4000 солдат.

Однако войска Костюшко из-за недостатка запасов были вынуждены отступить с удерживаемых позиций. Вскоре после битвы Польша капитулировала под давлением Российской Империи, присоединившись к Тарговицкой конфедерации.

Во время недавних раскопок археологи обнаружили две эмблемы в виде орлов с монограммой "SAR" (Stanislaus Augustus Rex), происходящие со времен Первой Польской Республики. Эти эмблемы, которые традиционно носили на солдатских фуражках, подтверждают присутствие польских королевских войск в этой местности.

Археолог Марцин Пьотровский отметил, что ранее в Польше был найден лишь один подобный артефакт, что свидетельствует о редкости подобных находок.

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Во время раскопок также удалось обнаружить около 1000 артефактов, среди которых пушечные ядра, пули, монеты, ременные пряжки и декоративные пуговицы. Эти находки помогли археологам реконструировать передвижения солдат, что позволило глубже понять динамику Битвы под Дубенкой.

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