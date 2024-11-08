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Технологии и наука

Историческое значение не поддается измерению: в Польше нашли клад, стоимостью полмиллиона злотых

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Фото: Polish Association of Searchers “Hussars” | Польские поисковики обнаружили клад монет, который уже признали одной из важнейших археологических находок страны

Польские поисковики обнаружили клад монет, который уже признали одной из важнейших археологических находок страны. Недавно его продали на аукционе, где оценили в полмиллиона злотых.

Недавняя находка вблизи города Помехувек в восточно-центральной Польше взволновала историков и археологов: поисковики обнаружили клад монет XVI-XVII веков, стоимостью более 124 000 долларов США. Найденные братьями Милевскими, Славомиром и Шимоном, членами польской ассоциации поисковиков "Гусары", монеты считаются одной из самых значимых археологических находок в Польше, пишет Heritage Daily.

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Скарб содержит 17 монет из Саксонии, Бранденбурга и Нидерландов, многие из которых датируются периодом Тридцатилетней войны. Среди самых интересных — редкий талер Сигизмунда III Вазы 1630 года, отчеканенный на монетном дворе в Торуни.

Такую монету в худшем состоянии недавно продали на аукционе за 16 500 фунтов стерлингов (более $24 500), что свидетельствует о ее исторической и денежной ценности.

Среди других монет — талер Иоанна II Пфальцского герцогства 1623 года, талер Тироля 1621 года, патагоны из Испанских Нидерландов с изображением Альберта и Елизаветы, талер Фридриха Вильгельма I 1641 года из Бранденбурга-Пруссии, а также другие монеты таких правителей, как Иоганн Георг I Саксонский и Филипп IV Испанских Нидерландов.

Триглавский археолог Петр Дуда отметил значение находки: "Это, вероятно, одна из крупнейших находок такого рода, когда-либо обнаруженных в Польше, в частности в Мазовии. Ее историческое значение не поддается измерению, а материальная ценность клада оценивается в полмиллиона злотых".

Находка не только позволяет заглянуть в богатую историю Польши, но и сохраняет часть наследия страны для будущих поколений.

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Теории о том, как эти монеты оказались спрятанными возле Помехувека, предполагают, что их могли спрятать во время конфликта, чтобы защитить от кражи или потери. Близость региона к месту битвы под Новым Двором Мазовецким в 1655 году между шведскими войсками и польской короной добавляет веса этой гипотезе.

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