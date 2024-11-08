Историческое значение не поддается измерению: в Польше нашли клад, стоимостью полмиллиона злотых

Польские поисковики обнаружили клад монет, который уже признали одной из важнейших археологических находок страны. Недавно его продали на аукционе, где оценили в полмиллиона злотых.

Недавняя находка вблизи города Помехувек в восточно-центральной Польше взволновала историков и археологов: поисковики обнаружили клад монет XVI-XVII веков, стоимостью более 124 000 долларов США. Найденные братьями Милевскими, Славомиром и Шимоном, членами польской ассоциации поисковиков "Гусары", монеты считаются одной из самых значимых археологических находок в Польше, пишет Heritage Daily.

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Скарб содержит 17 монет из Саксонии, Бранденбурга и Нидерландов, многие из которых датируются периодом Тридцатилетней войны. Среди самых интересных — редкий талер Сигизмунда III Вазы 1630 года, отчеканенный на монетном дворе в Торуни.

Такую монету в худшем состоянии недавно продали на аукционе за 16 500 фунтов стерлингов (более $24 500), что свидетельствует о ее исторической и денежной ценности.

Среди других монет — талер Иоанна II Пфальцского герцогства 1623 года, талер Тироля 1621 года, патагоны из Испанских Нидерландов с изображением Альберта и Елизаветы, талер Фридриха Вильгельма I 1641 года из Бранденбурга-Пруссии, а также другие монеты таких правителей, как Иоганн Георг I Саксонский и Филипп IV Испанских Нидерландов.

Триглавский археолог Петр Дуда отметил значение находки: "Это, вероятно, одна из крупнейших находок такого рода, когда-либо обнаруженных в Польше, в частности в Мазовии. Ее историческое значение не поддается измерению, а материальная ценность клада оценивается в полмиллиона злотых".

Находка не только позволяет заглянуть в богатую историю Польши, но и сохраняет часть наследия страны для будущих поколений.

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Теории о том, как эти монеты оказались спрятанными возле Помехувека, предполагают, что их могли спрятать во время конфликта, чтобы защитить от кражи или потери. Близость региона к месту битвы под Новым Двором Мазовецким в 1655 году между шведскими войсками и польской короной добавляет веса этой гипотезе.

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