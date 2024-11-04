Прощальный подарок или таинственный ритуал: археологи раскопали необычное захоронение в Швеции (фото)

На древнем кладбище железного века археологи обнаружили странное женское захоронение. Кроме останков женщины, они раскопали железный нож, что делает находку нетипичной.

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В Швеции во время раскопок в Приссгордене археологи обнаружили кладбище железного века. Всего исследователи нашли около 50 могил, среди которых выделялось захоронение женщины с особым предметом: железным ножом, воткнутым непосредственно в ее захоронение, пишет Arkeonews.

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Кладбище, датированное примерно 500 годами до н. э. — 400 годами н. э., предоставило ученым интересные результаты. По словам Моа Гиллберга, археолога из Национального исторического музея Швеции, железный нож намеренно воткнули в землю, хотя причина этого остается загадкой.

Кроме ножа, археологи нашли в могиле женщины небольшую иглу Фото: Henrik Pihl, Archaeologerna

Интересно, что некоторые могилы были увенчаны небольшими, тщательно выложенными камнями, в то время как другие содержали простые ямы с кремированными останками — стандартный подход к захоронению железного века. Ученые изучали две соседние могилы, которые имели уникальные различия.

Одна была менее обугленная, с минимальным количеством копоти и несколькими костями животных, тогда как другая, в которой и обнаружили необычное захоронение, имела толстый слой пепла.

Кроме ножа, археологи нашли в могиле женщины небольшую иглу, вероятно, личную вещь, свидетельствующую о роде занятий. Анализ ее костей показал, что у нее был остеоартрит большого пальца ноги. Подобные находки сделали на соседних могильниках, таких как Фискеби, где иглы и ножи такого типа также находили вместе с останками.

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Эти раскопки обнаружили не только могилы, но и древние артефакты и сооружения, в частности, хранилище, колодец и древние жилища. Эти находки дают ценную информацию о далеком прошлом Швеции железного века.

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