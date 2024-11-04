Прощальний подарунок чи таємничий ритуал: археологи розкопали незвичайне поховання у Швеції (фото)

На стародавньому кладовищі залізного віку археологи виявили дивне жіноче поховання. Окрім останків жінки, вони розкопали залізний ніж, що робить знахідку нетиповою.

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У Швеції під час розкопок у Пріссгордені археологи виявили кладовище залізного віку. Всього дослідники знайшли близько 50 могил, серед яких виділялося поховання жінки з особливим предметом: залізним ножем, встромленим безпосередньо в її поховання, пише Arkeonews.

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Кладовище, датоване приблизно 500 роками до н. е. — 400 роками н. е., надало вченим цікаві результати. За словами Моа Гіллберга, археолога з Національного історичного музею Швеції, залізний ніж навмисно встромили у землю, хоча причина цього залишається загадкою.

Окрім ножа, археологи знайшли в могилі жінки невелику голку Фото: Henrik Pihl, Archaeologerna

Цікаво, що деякі могили були увінчані невеликими, ретельно викладеними камінцями, в той час як інші містили прості ями з кремованими останками — стандартний підхід до поховання залізного віку. Вчені вивчали дві сусідні могили, які мали унікальні відмінності.

Одна була менш обвуглена, з мінімальною кількістю кіптяви і кількома кістками тварин, тоді як інша, в якій і виявили незвичне поховання, мала товстий шар попелу.

Окрім ножа, археологи знайшли в могилі жінки невелику голку, ймовірно, особисту річ, що свідчить про рід занять. Аналіз її кісток показав, що у неї був остеоартрит великого пальця ноги. Подібні знахідки зробили на сусідніх могильниках, таких як Фіскебі, де голки та ножі такого типу також знаходили разом з останками.

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Ці розкопки виявили не лише могили, але й давні артефакти та споруди, зокрема, сховище, колодязь та стародавні житла. Ці знахідки дають цінну інформацію про далеке минуле Швеції залізного віку.

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