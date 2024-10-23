Рідкісна знахідка: в Німеччині археологи розкопали гробницю залізного віку (фото)

Дослідники виявили камерне поховання часів залізного віку, яке чудово збереглося до нашого часу. Знайдена гробниця, похована у центрі кургану, виділяється серед усіх інших, оскільки органічні рештки зазвичай розкладаються.

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Під час розкопок поблизу міста Рідлінген, Німеччина, фахівці Державного управління з охорони пам'яток при регіональній раді Штутгарта (LAD) виявили рідкісну і напрочуд добре збережену камерну гробницю залізного віку. Розташована в центрі великого кургану, ця гробниця спочатку сягала 6 метрів заввишки і мала діаметр 65 метрів, пише Heritage Daily.

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Цей тип поховальної споруди, що датується періодом між 620 і 450 роками до н. е., зазвичай був зарезервований для високопоставлених еліт кельтського суспільства. Вчені відзначають важливість знахідки, відзначивши її винятковий стан збереження, попри те, що їй понад 2600 років.

Знайдена гробниця, похована у центрі кургану, виділяється серед усіх інших, оскільки органічні рештки зазвичай розкладаються Фото: Baden-Württemberg

Камерна гробниця має міцну конструкцію з дубової деревини, знайдену на глибині 70 сантиметрів. Ця знахідка є особливо примітною, оскільки органічні рештки, подібні до цих, зазвичай швидко розкладаються, якщо їх не зберігають специфічні умови ґрунту.

Камера має розміри приблизно 3,4 на 4,05 метри, а її стіни складаються зі зчеплених між собою вертикальних дубових дощок. Хоча точний вік дубових брусів ще не підтверджено, попередній дендрохронологічний аналіз дерев'яної лопати, знайденої неподалік, свідчить, що дерево зрубане близько 585 року до нашої ери.

Також вдалося виявити сліди давніх грабіжників могил, які вказують на те, що гробницю пограбували, ймовірно, у пошуках цінних металевих предметів. Залишилися лише фрагменти кераміки та декоративні бронзові цвяхи, можливо, від чотириколісного воза. Це збігається зі знахідками з інших подібних елітних поховань, таких як князівська могила в Хохдорфі.

Необхідні подальші дослідження для встановлення статі та особи похованого в камері. Початкові антропологічні оцінки вказують на те, що останки належать чоловікові віком від 15 до 20 років, зростом від 160 до 168 см.

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Президент LAD доктор Клаус Вольф, заявив, що всю знайдену деревину законсервують та відреставрують впродовж наступних кількох років. Після завершення робіт повністю реконструйовану камеру виставлять як музейний експонат, що дозволить громадськості на власні очі побачити цей фрагмент давньої історії.

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