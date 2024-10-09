Від античності до сучасності: чим насправді є баварська прикраса з поховання V століття (фото)

Досліджуючи прикрасу, виявлену у жіночому похованні V століття, археологи виявили неочікувану схожість із чаріварі, традиційною баварською біжутерією. Цей аксесуар, що складається з монет, ключів та амулетів, має символічне значення.

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Під час археологічних розкопок у Баварії дослідники виявили поховання з незвичайною колекцією приношень: монети, ключі та унікально прикрашений волоський горіх об'єднані разом. Ці предмети, що нагадують елементи традиційної баварської біжутерії, змушують замислитися над тим, чи не має чаріварі — відомий у баварській культурі аксесуар — давнє коріння, пише Arkeonews.

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У 2016 році археологи розкопали камерну гробницю молодої жінки V століття, виявивши на її лівому стегні колекцію поховального інвентарю.

Серед цих предметів, які, як вважають, прикріпили до шкіряних ремінців, були два бронзові ключі, футляр для кістяної голки, бронзові персні, три римські монети з отворами, ювелірний диск зі скляною вставкою, мушля морського равлика та підвіска з волоського горіха, прикрашена бронзовими смужками.

Цей аксесуар, що складається з монет, ключів та амулетів, має символічне значення Фото: Bavarian State Office for Monument Preservation

Цей різноманітний асортимент не лише слугував аксесуаром, але й міг означати статус або мати символічне значення. Після ретельної реставрації експертами Баварського державного управління з охорони пам'яток знахідку визнали цінним елементом культурних і соціальних практик пізньоримського періоду на Дунаї.

За словами професора Матіаса Пфайля, генерального консерватора Баварського державного управління з охорони пам'яток, знахідка пропонує захопливий погляд на пізньоантичну культуру на кордоні Римської імперії. Унікальне поєднання предметів, знайдених у гробниці, дає дослідникам підказки про оточення покійного та символічне значення ювелірних прикрас того часу.

Хоча сучасний чаріварі, срібний ланцюжок, прикрашений монетами, амулетами та коштовним камінням, ймовірно, еволюціонував з годинникового ланцюжка в наполеонівську епоху, його символічне призначення збігається зі знахідкою.

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Обидві речі пов'язані зі статусом і культурною ідентичністю. Хоча малоймовірно, що новознайдений є прямим попередником чаріварі, паралелі помітні, особливо для тих, хто знайомий з баварським традиційним одягом.

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