Некрополь воєначальників: археологи розкопали унікальні поховання віком 4 тисячі років (фото)

Досліджуючи гробниці, вчені вперше в історії регіону виявили бойові колісниці та численні артефакти, зокрема зброю і спорядження.

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Команда індійських археологів розкопала бойові колісниці, мечі, шоломи та інші артефакти, що датуються приблизно 2000 роком до нашої ери. Це відкриття відбулося у регіоні Сінаулі, штат Уттар-Прадеш, пише Arkeonews.

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Знахідки датуються приблизно 2000 роком до н. е., і дослідники вважають, що відкриття включає королівські поховання. Серед знайдених артефактів — колісниці, зброя та ритуальні предмети.

Ці колісниці особливо варті уваги, оскільки вони — перші у своєму роді, знайдені на Індійському субконтиненті. Дослідники відзначили схожість між зброєю і спорядженням, знайденими в Сінаулі, і тими, що використовували інші стародавні цивілізації, наприклад, месопотамці.

Команда індійських археологів розкопала бойові колісниці, мечі, шоломи та інші артефакти, що датуються приблизно 2000 роком до нашої ери Фото: Archaeological Survey of India

З часу початку розкопок на Сінаулі в 2005 році на цьому місці вдалося відкрити некрополь, що містить понад 120 поховань, багато з яких належать особам високого статусу, ймовірно, воїнам або лідерам.

Найвизначнішою знахідкою стали три повні бойові колісниці, а також мечі, шоломи, мідні артефакти та вишукані домовини. Ці предмети, які напрочуд добре збереглися, схожі на ті, що асоціюються з пізньою хараппською фазою цивілізації долини Інду.

Учені припускають, що артефакти належать до культури охристої кераміки, яка процвітала між 2000 і 1500 роками до н. е. в регіоні біля злиття річок Ямуна і Ганг. Це збігається з пізньою фазою цивілізації долини Інду, і Сінаулі виділяється як перше місце на субконтиненті, де знайшли докази використання колісниць на війні в період культури охристої кераміки чи культури мідних скарбів.

Дерев'яні колісниці та інші артефакти на цьому місці збереглися завдяки мідним оболонкам, інкрустаціям та дроту, які запобігали розкладанню протягом тисяч років. Складні мідні геометричні візерунки, такі як трикутники, знайдені на колесах колісниць, демонструють майстерність і у давнину символізували владу та престиж.

Однією з особливо цікавих знахідок було царське поховання з дерев'яною труною, прикрашеною мідними антропоморфними фігурками у дворогих шоломах і зі священним фіговим листям.

Ця гробниця також містила дві колісниці, мідні посохи, орнаментований батіг, золоті намистини і глиняний посуд, що свідчить про те, що похований у ній був високопоставленою особою, можливо, воєначальником або полководцем.

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Дерев'яні труни, знайдені в Сінаулі, нагадують виявлені в Хараппі, іншому великому місці цивілізації Інду. Радіовуглецеве датування колісниць, трун та інших органічних матеріалів, знайдених у Сінаулі, дозволило віднести це місце до перехідного періоду між мідним і бронзовим віками, що ще більше збагачує наше розуміння цієї стародавньої культури.

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