Некрополь военачальников: археологи раскопали уникальные захоронения возрастом 4 тысячи лет (фото)

Исследуя гробницы, ученые впервые в истории региона обнаружили боевые колесницы и многочисленные артефакты, в частности оружие и снаряжение.

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Команда индийских археологов раскопала боевые колесницы, мечи, шлемы и другие артефакты, датируемые примерно 2000 годом до нашей эры. Это открытие произошло в регионе Синаули, штат Уттар-Прадеш, пишет Arkeonews.

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Находки датируются примерно 2000 годом до н. э., и исследователи считают, что открытие включает королевские захоронения. Среди найденных артефактов — колесницы, оружие и ритуальные предметы.

Эти колесницы особенно достойны внимания, поскольку они — первые в своем роде, найденные на Индийском субконтиненте. Исследователи отметили сходство между оружием и снаряжением, найденными в Синауле, и теми, что использовали другие древние цивилизации, например, месопотамцы.

Команда индийских археологов раскопала боевые колесницы, мечи, шлемы и другие артефакты, датируемые примерно 2000 годом до нашей эры Фото: Archaeological Survey of India

Со времени начала раскопок на Синауле в 2005 году на этом месте удалось открыть некрополь, содержащий более 120 захоронений, многие из которых принадлежат лицам высокого статуса, вероятно, воинам или лидерам.

Самой выдающейся находкой стали три полные боевые колесницы, а также мечи, шлемы, медные артефакты и изысканные гробы. Эти предметы, которые удивительно хорошо сохранились, похожи на те, что ассоциируются с поздней хараппской фазой цивилизации долины Инда.

Ученые предполагают, что артефакты принадлежат к культуре охристой керамики, которая процветала между 2000 и 1500 годами до н. э. в регионе у слияния рек Ямуна и Ганг. Это совпадает с поздней фазой цивилизации долины Инда, и Синаули выделяется как первое место на субконтиненте, где нашли доказательства использования колесниц на войне в период культуры охристой керамики или культуры медных сокровищ.

Деревянные колесницы и другие артефакты на этом месте сохранились благодаря медным оболочкам, инкрустациям и проволоке, которые предотвращали разложение в течение тысяч лет. Сложные медные геометрические узоры, такие как треугольники, найденные на колесах колесниц, демонстрируют мастерство и в древности символизировали власть и престиж.

Одной из особенно интересных находок было царское захоронение с деревянным гробом, украшенным медными антропоморфными фигурками в двурогих шлемах и со священными фиговыми листьями.

Эта гробница также содержала две колесницы, медные посохи, орнаментированный кнут, золотые бусины и глиняную посуду, что свидетельствует о том, что погребенный в ней был высокопоставленным лицом, возможно, военачальником или полководцем.

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Деревянные гробы, найденные в Синауле, напоминают обнаруженные в Хараппе, другом крупном месте цивилизации Инда. Радиоуглеродное датирование колесниц, гробов и других органических материалов, найденных в Синауле, позволило отнести это место к переходному периоду между медным и бронзовым веками, что еще больше обогащает наше понимание этой древней культуры.

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