Откопали золото императора: болгарские археологи нашли редкий артефакт (фото)

Во время раскопок древнего форта в селе Червен исследователи обнаружили золотую монету, которую можно датировать первыми годами правления Османской империи. Ученые считают, что на находке изображен византийский император.

Related video

Во время раскопок в селе Червен, расположенном у реки Дунай в Болгарии, археологи обнаружили золотую монету. Эксперты предполагают, что монета, найденная в средневековой крепости, может происходить из Византийской империи, подобно тем, которые приписывают Иоанну III Дука Ватацу, императору Никеи, который правил с 1222 по 1254 год, пишет Live Science.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

На монете изображены две фигуры, одна из которых одета в традиционные византийские императорские одежды. Однако археолог Светлана Великова заявила, что такие монеты могли чеканить и в Латинской империи.

Латинскую империю основали крестоносцы после захвата Константинополя в 1204 году. Великова отметила, что правители Латинской империи, вероятно, чеканили имитации византийских монет до тех пор, пока Константинополь не вернули в 1261 году.

Меньший вес этой монеты — около трех четвертей от ее оригинального веса — указывает на то, что ее сделали в соответствии со стандартами чеканки золотых монет XIV века.

Во время раскопок древнего форта в селе Червен исследователи обнаружили золотую монету, которую можно датировать первыми годами правления Османской империи Фото: Svetlana Velikova

Основываясь на ее характеристиках и месте находки, Великова предполагает, что монета могла быть отчеканена вскоре после османского завоевания Червена в 1388 году. Раскопки в этом месте, которые начались более века назад, показали: это был важный город во времена Второго Болгарского царства, что просуществовало с 1185 года до его падения под властью османов в 1396 году.

В 1975 году недалеко от города обнаружили три похожие золотые монеты, что свидетельствует о том, что в регионе использовали иностранную валюту, возможно, из-за нехватки местного золота. Последнюю находку, вместе с другими артефактами, такими как наконечники стрел, ювелирные украшения и глиняная посуда, нашли вдоль оборонительной стены средневековой крепости Червена.

Это открытие ставит под сомнение предыдущие представления о том, что жители западной части города были преимущественно бедными, поскольку новые данные свидетельствуют об определенном уровне состоятельности среди некоторых жителей.

Важно

Привлекло внимание экспертов: исследователи обнаружили многочисленные артефакты в древнем селе (фото)

Второе Болгарское царство было выдающимся государством на средневековых Балканах и часто конфликтовало с Византийской империей. Однако и Болгария, и Византия столкнулись с большой угрозой со стороны Османской империи, которая уже захватила многие бывшие византийские территории.

После падения Болгарии под власть османов в 1396 году, регион оставался под османским контролем в течение примерно 500 лет. Османы продолжали свою экспансию, в конце концов захватив Константинополь в 1453 году.

Ранее Фокус писал, ради чего женились микенцы. Этот материал был признаком элитарности, а торговля им распространялась по всей Европе.

А также мы рассказывали о захоронении времен фараона Сенусерта I, которое обнаружили археологи. Оно может принадлежать дочери древнеегипетского чиновника.