Женились ради него: почему для микенцев янтарь имел сверхвысокое значение

В древние времена люди ценили янтарь и считали его символом солнца. Этот материал был признаком элитарности, а торговля им распространялась по всей Европе.

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Янтарь издавна ценили за его яркий цвет и природную привлекательность, начиная еще с эпохи неолита. Недавние исследования профессора Януша Чебрешука, директора Польского археологического института в Афинах, показали, что микенцы считали янтарь символом солнца и использовали его как маркер социального ранга, пишет Heritage Daily.

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Микенская цивилизация, которая процветала примерно с 1750 до 1050 года до н. э., была завершающим этапом бронзового века Греции. Известные своими дворцовыми комплексами, городской организацией, художественными инновациями и особой письменностью, микенцы заложили фундамент для будущих греческих культур.

Янтарные артефакты, преимущественно ожерелья и украшения, находили только в самых богатых микенских захоронениях, что свидетельствует о том, что этот материал был зарезервирован для людей с высоким статусом.

Большинство янтаря, найденного в Греции, идентифицировали как сукцинит, происходящий из Балтийского региона, в частности из Гданьского залива, который и сегодня является центром торговли янтарем.

Элиты бронзового века наладили широкие связи по всей Европе, часто закрепленные стратегическими браками, которые соединяли отдаленные регионы. Эти альянсы также способствовали перемещению предметов роскоши, таких как янтарь, который циркулировал преимущественно среди высших классов.

"Он был широко распространен: он известен от Британских островов до Украины, но основные месторождения, известные в доисторические времена — это месторождения на Балтике и Северном море", — объясняет профессор Чебрешук.

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Согласно античной мифологии, когда погиб Фетон, сын Гелиоса (Солнца), его сестры, оплакивавшие его, превратились в тополя, а их слезы стали янтарем.

Для микенцев янтарь считался солнечным веществом, пропитанным солнечной энергией. Считалось, что ношение янтаря дарует связь с этой небесной силой, повышает престиж и статус владельца.

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