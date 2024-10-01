Необъяснимый дисбаланс: древний некрополь в Испании озадачил исследователей (фото)

Некрополь Панория в Испании, которому более 5600 лет, удивил ученых. Исследовав останки, ученые обнаружили неожиданное соотношение: на 10 захороненных женщин приходился 1 мужчина.

Related video

Археологи обнаружили древнее место захоронения в Гранаде, Испания, которое отличается тем, что в нем похоронено больше женщин, чем мужчин. Это вызывает интерес к демографическим закономерностям прошлого региона. По словам исследователей из Университета Гранады, некрополь Панория, которому более 5600 лет, обнаруживает резкий дисбаланс, особенно среди детских захоронений, где соотношение женщин и мужчин составляет 10 к 1, пишет Independent.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Фото с дрона девяти раскопанных могил Фото: Díaz-Zorita Bonilla Marta et al., Scientific Reports (2024)

"Популяция из Панории демонстрирует явный дисбаланс полового соотношения в пользу женщин: женщин вдвое больше, чем мужчин", — отмечается в исследовании. Это натолкнуло ученых на мысль, что доисторическое общество могло иметь социальную структуру, ориентированную на женщин, а погребальные практики отражали матрилинейные традиции.

Некрополь, расположенный в 400 километрах к югу от Мадрида, состоит из 19 могил, девять из которых исследованы и дали около 55000 скелетных останков. Захоронения датируются 5600 годами, с перерывом в использовании до примерно 4100 лет назад.

Чтобы исследовать останки, исследователи применили инновационные методы, включая анализ зубной эмали и ДНК, чтобы точно определить биологический пол похороненных. Результаты подтвердили значительное преимущество женских захоронений во всех возрастных группах и временных периодах в пределах некрополя.

Обычно такие выраженные дисбалансы наблюдаются только на местах захоронений, пострадавших от конфликта, войны или миграции, но ни одно из этих условий, похоже, не касается этого места.

Важно

Все было не так, как мы думали: ученые раскрыли правду об исчезновении культуры Моче

Такая последовательная демографическая картина привела исследователей к выводу, что общество, вероятно, практиковало погребальные обычаи, основанные на матрилинейном происхождении, где социальные связи и родство прослеживались по материнской линии. Они также предположили, что молодых мужчин могли поощрять присоединяться к другим родственным группам — практика, известная как мужская экзогамия.

Ранее Фокус писал о следах неизвестной до сих пор цивилизации в Африке. Археологи нашли свидетельства существования земледельческого сообщества времен неолита.

Также мы рассказывали о крупнейшей битве времен бронзового века в Европе. Исследуя древние артефакты, ученые смогли раскрыть новые подробности этого события.