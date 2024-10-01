Незрозумілий дисбаланс: стародавній некрополь в Іспанії спантеличив дослідників (фото)

Некрополь Панорія в Іспанії, якому понад 5600 років, здивував вчених. Дослідивши останки, вчені виявили неочікуване співвідношення: на 10 похованих жінок припадав 1 чоловік.

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Археологи виявили стародавнє місце поховання в Гранаді, Іспанія, яке вирізняється тим, що в ньому поховано більше жінок, ніж чоловіків. Це викликає інтерес до демографічних закономірностей минулого регіону. За словами дослідників з Університету Гранади, некрополь Панорія, якому понад 5600 років, виявляє різкий дисбаланс, особливо серед дитячих поховань, де співвідношення жінок і чоловіків становить 10 до 1, пише Independent.

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Фото з дрона дев'яти розкопаних могил Фото: Díaz-Zorita Bonilla Marta et al., Scientific Reports (2024)

"Популяція з Панорії демонструє явний дисбаланс статевого співвідношення на користь жінок: жінок вдвічі більше, ніж чоловіків", — зазначається в дослідженні. Це наштовхнуло вчених на думку, що доісторичне суспільство могло мати соціальну структуру, орієнтовану на жінок, а поховальні практики відображали матрилінійні традиції.

Некрополь, розташований за 400 кілометрів на південь від Мадрида, складається з 19 могил, дев'ять з яких досліджені, і дали близько 55000 скелетних останків. Поховання датуються 5600 роками, з перервою у використанні до приблизно 4100 років тому.

Щоб дослідити останки, дослідники застосували інноваційні методи, включаючи аналіз зубної емалі та ДНК, щоб точно визначити біологічну стать похованих. Результати підтвердили значну перевагу жіночих поховань у всіх вікових групах і часових періодах в межах некрополя.

Зазвичай такі виражені дисбаланси спостерігаються лише на місцях поховань, що постраждали від конфлікту, війни чи міграції, але жодна з цих умов, схоже, не стосується цього місця.

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Така послідовна демографічна картина привела дослідників до висновку, що суспільство, ймовірно, практикувало поховальні звичаї, засновані на матрилінійному походженні, де соціальні зв'язки і спорідненість простежувалися по материнській лінії. Вони також припустили, що молодих чоловіків могли заохочувати приєднуватися до інших родинних груп — практика, відома як чоловіча екзогамія.

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