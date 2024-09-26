Усе було не так, як ми думали: вчені розкрили правду про зникнення культури Моче

Дослідники виявили, що культура Моче, яка існувала в Андах з I по VIII ст. н. е., насправді не зникла через розширення імперії Уарі. Завдяки вивченню стародавнього текстилю, археологи знайшли докази поступової трансформації.

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Дослідження текстилю зі стародавнього міста Уакас-де-Моче в Перу дало змогу зрозуміти, як культурні традиції цивілізації Моче зберігалися в умовах зовнішніх впливів. Культура Моче була однією з найвідоміших археологічних культур Анд, пише Phys.org.

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Храмовий комплекс Уакас-дель-Соль в Уакас-де-Моче виділяється як одна з найбільших споруд у Новому Світі збудованих під час розквіту Моче, близько 650-900 років нашої ери. Попри це, багато чого в занепаді культури залишається незрозумілим, причому розширення імперії Уарі часто згадується як можлива причина зникнення.

Фото: Antiquity (2024)

Доктор Джеффрі Квілтер із Музею Пібоді Гарвардського університету пояснює, що про Моче насамперед можна дізнатися з археологічних знахідок, оскільки вони не мали писемності. Десятиліттями точаться суперечки щодо точних часових меж існування цієї культури.

У нещодавньому дослідженні науковці з інституцій Північної та Південної Америки, включно з Національним університетом Трухільйо, проаналізували текстильні вироби з Уакас-де-Моче, щоб розкрити цю таємницю.

Їхні висновки свідчать про те, що традиції Моче зберігалися довше, ніж вважалося раніше, і навіть охоплювала впливи сусідніх культур, зокрема, Уарі. Радіовуглецеве датування тканин показує, що вони створені в X столітті нашої ери, що суперечить попереднім припущенням про занепад Моче.

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Дослідження показує, що, хоча технології виробництва Моче переважали, дизайни з інших культур також були інтегровані, що демонструє адаптивність народу Моче. Однак, залишається невизначеним, чи ті, хто підтримував ці традиції, ідентифікували себе як представники цієї культури. Дослідження припускає, що культура Моче еволюціонувала через взаємодію з іншими групами впродовж тривалого часу, а не безслідно зникла.

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