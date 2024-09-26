Все было не так, как мы думали: ученые раскрыли правду об исчезновении культуры Моче

Исследователи обнаружили, что культура Моче, которая существовала в Андах с I по VIII вв. н. э., на самом деле не исчезла из-за расширения империи Уари. Благодаря изучению древнего текстиля, археологи нашли доказательства постепенной трансформации.

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Исследование текстиля из древнего города Уакас-де-Моче в Перу позволило понять, как культурные традиции цивилизации Моче сохранялись в условиях внешних воздействий. Культура Моче была одной из самых известных археологических культур Анд, пишет Phys.org.

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Храмовый комплекс Уакас-дель-Соль в Уакас-де-Моче выделяется как одно из крупнейших сооружений в Новом Свете построенных во время расцвета Моче, около 650-900 годов нашей эры. Несмотря на это, многое в упадке культуры остается непонятным, причем расширение империи Уари часто упоминается как возможная причина исчезновения.

Фото: Antiquity (2024)

Доктор Джеффри Квилтер из Музея Пибоди Гарвардского университета объясняет, что о Моче прежде всего можно узнать из археологических находок, поскольку они не имели письменности. Десятилетиями ведутся споры о точных временных границах существования этой культуры.

В недавнем исследовании ученые из институтов Северной и Южной Америки, включая Национальный университет Трухильо, проанализировали текстильные изделия из Уакас-де-Моче, чтобы раскрыть эту тайну.

Их выводы свидетельствуют о том, что традиции Моче сохранялись дольше, чем считалось ранее, и даже охватывали влияния соседних культур, в частности, Уари. Радиоуглеродное датирование тканей показывает, что они созданы в X веке нашей эры, что противоречит предыдущим предположениям об упадке Моче.

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Исследование показывает, что, хотя технологии производства Моче преобладали, дизайны из других культур также были интегрированы, что демонстрирует адаптивность народа Моче. Однако, остается неопределенным, идентифицировали ли те, кто поддерживал эти традиции, как представители этой культуры. Исследование предполагает, что культура Моче эволюционировала через взаимодействие с другими группами в течение длительного времени, а не бесследно исчезла.

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