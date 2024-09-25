Кит-убийца с ножом и человеческие головы: ИИ нашел до сих пор неизвестные геоглифы на плато Наска (фото)

С помощью ИИ ученым удалось обнаружить 303 новых геоглифа на плато Наска, от небольших 9-метровых до 90-метровых изображений. Среди находок выделяется изображение кита-убийцы с ножом.

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На перуанском плато Наска обнаружили древний геоглиф, напоминающий кита-убийцу с ножом. Эта находка является одним из 303 новых геоглифов, обнаруженных с помощью системы искусственного интеллекта, некоторые из которых содержат изображения отсеченных голов и человеческих жертвоприношений, пишет IFLScience.

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Линии Наска, впервые обнаруженные в 1940-х годах, уже давно привлекают внимание историков и археологов. Несмотря на десятилетия исследований, так и не появилось единого мнения о назначении этих массивных рисунков.

Ранее было известно 430 геоглифов, состоявших как из больших фигур "линейного типа", созданных путем расчистки скал, чтобы обнажить землю под ними, так и из меньших изображений "рельефного типа", созданных путем размещения камней на земле. Со временем многие из этих рисунков потускнели из-за выветривания и других природных факторов, что затрудняет их обнаружение.

Фото: Masato Sakai

Созданные около 100 г. до н. э., многие из этих геоглифов сейчас трудно обнаружить, а их огромное количество и масштаб делают традиционные методы исследования недостаточными для их полного понимания. Чтобы ускорить процесс, исследователи обратились к технологии искусственного интеллекта.

Проанализировав аэрофотоснимки, программа ИИ смогла обнаружить более 300 дополнительных геоглифов, в частности, небольшие рельефные рисунки, на которых, как правило, изображены люди, животные и сцены, связанные с человеческими жертвоприношениями.

Исследование показало, что 81,6 процента недавно обнаруженных рельефных геоглифов изображают людей или вещи, на которые повлияли люди. Между тем 64 процента линейных рисунков изображали диких животных.

Линейные геоглифы, в среднем 90 метров длиной, часто встречаются вблизи паломнических маршрутов, ведущих к древнему храму Кауачи, что позволяет предположить, что они могли играть определенную роль в церемониальных ритуалах, связанных с этими животными.

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И наоборот, меньшие рельефные геоглифы, обычно около 9 метров длиной, обнаружили у неформальных пешеходных троп. Эти тропы, похоже, не ведут ни к каким крупным объектам, что указывает на то, что эти меньшие рисунки могли служить средством обмена информацией между меньшими группами, возможно, связанной с местной человеческой деятельностью.

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