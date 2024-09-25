Более масштабный и кровавый: жуткие подробности крупнейшего конфликта Европы бронзового века

Новое исследование битвы в долине Толлензе, самого масштабного конфликта Европы бронзового века, открыло новые подробности о битве. Благодаря изучению наконечников стрел археологи смогли узнать, откуда происходили воины, участвовавшие в сражении.

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Раскопки в долине Толлензе, расположенной на севере Германии, обнаружили доказательства великой битвы, датируемой XIII веком до н. э. Археологи раскопали останки более 150 человек, что позволило им предположить, что в битве, возможно, участвовали до 2 000 воинов. Находки делают это событие самым ранним крупномасштабным конфликтом в Европе той эпохи, пишет Arkeonews.

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Ключевой загадкой битвы в долине Толлензе является идентичность участников. Ранние теории предполагали, что в ней участвовали только местные воины, но недавние исследования ставят под сомнение это представление.

Исследование показывает, что некоторые из бойцов, вероятно, были из отдаленных регионов, что свидетельствует о межрегиональном конфликте, а не о простой местной вражде. Наконечники стрел, найденные на месте, предоставляют важные доказательства: многие из них не изготовлены на месте, что намекает на участие иностранных воинов, возможно, даже вторжение с юга.

Фото: Leif Inselmann / Joachim Krüger / LAKD M-V / Sabine Suhr / Jana Dräger

Дальнейший анализ этих наконечников стрел, а также генетическое тестирование некоторых останков, подтверждает идею о том, что многие воины происходили из регионов, расположенных далеко на юг, таких как современные Бавария или Моравия.

Наконечники стрел из этих регионов имеют четкие характеристики — такие как односторонние зазубрины и острия — которые не встречаются в Толлензе, что подтверждает теорию о том, что их сюда привезли.

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Это открытие предлагает новое понимание уровня военной организации в бронзовом веке в Европе. Оно свидетельствует о том, что конфликты были не только более частыми, чем считалось ранее, но и привлекали бойцов из разных регионов, что демонстрирует высокий уровень сложности ведения войны в то время.

Битва в долине Толлензе является свидетельством межрегиональных конфликтов, которые формировали ход европейской истории более 3 000 лет назад.

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