Раскроет правду о святых: археологи обнаружили историческую церковь в Болгарии

В Болгарии археологи обнаружили древнюю церковь, описанную в средневековых церковных текстах. Благодаря этой находке ученые смогут глубже заглянуть в жизнь святых.

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Недавно археологи обнаружили остатки древней церкви, связанной с монастырем святого Феодосия в Святом лесу Тирново вблизи города Самовадене, Болгария. Этот монастырь, который датируется XIV веком, когда-то служил центром религиозного движения исихастов, пишет HeritageDaily.

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Профессор Вачев из Регионального исторического музея Велико-Тырново отмечает, что архитектурный стиль церкви указывает на то, что она была построена во времена Второго Болгарского царства. Это совпадает с периодом, когда игуменом был святой Феодосий.

Сооружение построено из тонко обработанных каменных блоков и кирпича, а декоративные фасады украшены орнаментальными нишами и керамическими элементами. Одним из самых уникальных аспектов здания является кирпичный дизайн "волчьи зубы", используемый в карнизах крыши. Эта архитектурная особенность ранее не была задокументирована в Болгарии.

С северной стороны церкви расположена сводчатая галерея, которую поддерживают каменные колонны, а алтарь отделен перегородкой, украшенной фресками. Расположенная всего в 550 метрах от реки Янтра, церковь соответствует описаниям исторических текстов, в частности "Житие святого Феодосия Турновского", что подтверждает ее связь с монастырским комплексом.

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Существуют предположения, что будущие раскопки могут привести к открытию могилы святого Романа Турновского, бывшего игумена и близкого сподвижника святого Феодосия. Если ее найдут, исследование останков может помочь понять исторические свидетельства, указывающие на то, что святой Роман страдал туберкулезом.

Другие артефакты, найденные во время раскопок, включают бронзовый крест XIV века, ложку для причастия и литейную форму XVIII века, которые еще больше обогащают археологический контекст этого места.

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