Розкриє правду про святих: археологи виявили історичну церкву в Болгарії

У Болгарії археологи виявили стародавню церкву, описану в середньовічних церковних текстах. Завдяки цій знахідці вчені зможуть глибше зазирнути в життя святих.

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Нещодавно археологи виявили залишки стародавньої церкви, пов'язаної з монастирем святого Феодосія у Святому лісі Тирново поблизу міста Самовадене, Болгарія. Цей монастир, який датується XIV століттям, колись служив центром релігійного руху ісихастів, пише HeritageDaily.

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Професор Вачев із Регіонального історичного музею Велико-Тирново зазначає, що архітектурний стиль церкви вказує на те, що вона була побудована за часів Другого Болгарського царства. Це збігається з періодом, коли ігуменом був святий Феодосій.

Споруда побудована з тонко оброблених кам'яних блоків і цегли, а декоративні фасади прикрашені орнаментальними нішами та керамічними елементами. Одним із найбільш унікальних аспектів будівлі є цегляний дизайн "вовчі зуби", що використовується в карнизах даху. Ця архітектурна особливість раніше не була задокументована в Болгарії.

З північного боку церкви розташована склепінчаста галерея, яку підтримують кам'яні колони, а вівтар відокремлений перегородкою, прикрашеною фресками. Розташована всього за 550 метрів від річки Янтра, церква відповідає описам історичних текстів, зокрема "Житіє святого Феодосія Турновського", що підтверджує її зв'язок з монастирським комплексом.

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Існують припущення, що майбутні розкопки можуть призвести до відкриття могили святого Романа Турновського, колишнього ігумена і близького сподвижника святого Феодосія. Якщо її знайдуть, дослідження останків може допомогти зрозуміти історичні свідчення, які вказують на те, що святий Роман страждав на туберкульоз.

Інші артефакти, знайдені під час розкопок, включають бронзовий хрест XIV століття, ложку для причастя та ливарну форму XVIII століття, які ще більше збагачують археологічний контекст цього місця.

Раніше Фокус писав про те, як знайшли британський крейсер часів Першої світової війни. Він затонув незадовго після початку бойових дій.

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