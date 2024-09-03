Став меморіалом: учені знайшли місце затоплення британського крейсера часів Першої світової війни

У жовтні 1914 року, неподалік від Шотландії затонув британський крейсер HMS Hawke, пошкоджений торпедою з німецького підводного човна. Тепер вчені змогли встановити місце трагедії, яке вважається військовим похованням.

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Нещодавня знахідка біля берегів Шотландії дозволила встановити місцезнаходження британського військового корабля, який затопили в Північному морі понад століття тому. Ця подія відбулася в один із перших днів Першої світової війни, пише Live Science.

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Фото: Public Domain

Затонулий корабель, ідентифікований як HMS Hawke, був крейсером завдовжки майже 120 метрів, який зустрів свою долю 15 жовтня 1914 року. Корабель швидко затонув після влучання торпеди з німецького підводного човна, внаслідок чого загинуло 524 члени екіпажу.

Лише близько 70 моряків вижили, врятувавшись у рятувальних шлюпках. Кевін Хіт, дослідник з оркнейської групи Lost in Waters Deep, висвітлив цю трагедію, зазначивши, що це була рання стадія війни, коли британці ще не знали про великий радіус дії німецьких підводних човнів.

Фото: Simon Kay/Lost in Waters Deep

HMS Hawke був одним із тих кораблів, які мали завдання блокувати німецький материк. Однак поява німецьких підводних човнів дозволила цим субмаринам обходити блокаду і здійснювати успішні атаки на кораблі союзників.

HMS Hawke був потоплений U-9 під командуванням Отто Веддігена, який вже зробив собі ім'я, потопивши три інших британських крейсери всього за кілька тижнів до цього, що призвело до загибелі понад 1400 осіб. Загибель цих кораблів викликала обурення громадськості Британії і змусила Королівський флот переоцінити загрозу, яку становили німецькі підводні човни.

Уламки HMS Hawke зараз лежать на глибині близько 110 метрів під поверхнею, приблизно в 112 кілометрах на схід від Фрейзербурга на північному сході Шотландії. Точне місце визначили за допомогою історичних записів, зокрема бортового журналу німецького підводного човна, відповідального за затоплення.

Це місце вважається військовим похованням і знаходиться під захистом британського законодавства, що може призвести до подальших обмежень на майбутні спроби занурення.

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Ця знахідка не лише слугує похмурим нагадуванням про небезпеки, з якими стикаються під час війни, але й демонструє важливість збереження таких місць для історичних та меморіальних цілей. HMS Hawke, який зараз спочиває на морському дні, залишається свідченням життів, втрачених у перші дні Першої світової війни, і довготривалої спадщини морської війни.

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